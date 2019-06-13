ЦИК РФ дал старт довыборам в Госдуму в Серовском округе

Центральная избирательная комиссия РФ назначила довыборы в Госдуму в четырех регионах, которые по каким-то причинам утратили своих депутатов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», одним из таких регионов является Свердловская область. Депутат от Серовского одномандатного округа Сергей Бидонько в декабре прошлого года получил от губернатора Евгения Куйвашева предложение стать его заместителем по внутренней политике и сдал мандат. Постановление ЦИК о назначении довыборов вступит в силу после официальной публикации в «Российской газете».

Напомним, в конце мая на Урале прошли праймериз «Единой России», в ходе которых было решено, что партию власти на довыборах будет представлять олимпийский чемпион, биатлонист Антон Шипулин. Коммунисты заявили, что выдвинут 63-летнего депутата Качканарской городской думы Габбаса Даутова, который почти 40 лет проработал машинистом карьерного экскаватора. От «Яблока» на выборы пойдут либо депутат ЕГД Константин Киселев, либо зампред регионального отделения партии Ирина Скачкова. Жириновцы и справороссы пока со своими кандидатами не определились.

Москва, Екатеринбург, Серов, служба информации

Москва, Екатеринбург, Серов. Другие новости 13.06.19

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