Свердловские эсеры выдвинули на довыборы в заксо гендиректора «АиФ-Урал»

Свердловское отделение «Справедливой России» определилось со своим кандидатом на довыборах в заксобрание по Орджоникидзевскому округу.

Как сообщили РИА «Новый День» в аппарате реготделения, на прошедшей в выходные конференции было решено, что партию на довыборах представит гендиректор «АиФ-Урал» Дмитрий Бондарев.

Напомним, его соперниками в округе станут: единоросс Владимир Смирнов, яблочник Дмитрий Головин, известный своим увлечением бодибилдингом, замдиректора по строительству ООО «Полимерная кровля» Андрей Пиняжин от КПРФ, вице-президент региональной федерации гребного слалома Владимир Лежнин от ЛДПР и два самовыдвиженца – Вадим Носков и Ольга Жигун. Выдвижение кандидатов на довыборы в заксобрание региона завершится 19 июля в 18 часов.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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