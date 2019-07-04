На довыборах в заксо с бодибилдером сразится мастер гребного слалома

Кандидатом от ЛДПР на предстоящих довыборах в заксобрание по Орджоникидзевскому округу будет вице-президент региональной федерации гребного слалома Владимир Лежнин. Об этом сообщил в соцсети депутат Госдумы от этой партии Данил Шилков.

Как уже сообщал «Новый День», на прошлогодних выборах в гордуму Екатеринбурга Лежнин был зарегистрирован кандидатом от ЛДПР по одномандатному округу №12, но за несколько дней до голосования его регистрация была аннулирована.

Его соперниками в этом году станут единоросс Владимир Смирнов, яблочник Дмитрий Головин, известный своим увлечением бодибилдингом, замдиректора по строительству ООО «Полимерная кровля» Андрей Пиняжин от КПРФ и два самовыдвиженца – Вадим Носков и Ольга Жигун. Выдвижение кандидатов на довыборы в заксобрание региона завершится 19 июля в 18 часов.

Екатеринбург, служба информации

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