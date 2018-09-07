Членам УИК предстоит вычеркнуть из 1,5 млн бюллетеней две партии и 25 одномандатников

В Екатеринбурге почти все готово для проведения выборов депутатов городской думы седьмого созыва. Но сегодня и завтра членам УИК предстоит завершить еще одну работу – вычеркнуть из бюллетеней для голосования партии и кандидатов, которые по разным причинам выбыли из предвыборной гонки. Это нужно успеть сделать до 8 часов утра 9 сентября.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», общее число напечатанных бюллетеней составило 1 577 000 штук, в том числе 18 видов по единому округу и 18 видов по одномандатным округам. Участковых избирательных комиссий в Екатеринбурге образовано 573, таким образом, каждой УИК предстоит вычеркнуть лишних кандидатов и партии из примерно 2752 бюллетеней. Если на каждый бюллетень тратить одну минуту, это займет почти двое суток, если по полминуты – сутки.

Но работа по редактированию бюллетеней началась не сегодня, так что шансы успеть у УИКов есть. Напомним, из всех бюллетеней для голосования по единому избирательному округу членам УИК предстоит вычеркнуть по две партии – Российскую партию пенсионеров за справедливость и «Гражданскую платформу». Решения о снятии этих партий с выборов были приняты горизбиркомом 31 августа и 27 августа соответственно. Сразу после этого горизбирком дал соответствующие поручения окружным комиссиям, а те – участковым. Это было сделано специально для того, чтобы дать УИКам больше времени на приведение бюллетеней в соответствие с изменениями в составе участников выборов.

В бюллетенях по одномандатным округам членам УИК тоже придется поработать ручкой: практически в каждом округе после регистрации выбыл из борьбы хотя бы один кандидат в депутаты. Прежде всего это касается Партии пенсионеров – их представителей вычистили из всех 18 одномандатных округов. Кроме того, по решению суда будут вычеркнуты из бюллетеней два самовыдвиженца: актриса Юлия Михалкова в округе № 9 и действующий депутат Александр Смолин в округе № 17. Также в округе Смолина выбыл из борьбы эсер Олег Тихонов. Двух кандидатов потеряла ЛДПР – Владимира Лежнина в округе № 12 и Павла Нечаева в округе № 13. Еще двух кандидатов недосчиталось «Яблоко» – в бюллетенях не будет Дмитрия Чирикова (16 округ) и Михаила Комлева (18 округ).

Екатеринбург, служба информации

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