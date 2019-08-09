У уральского активиста Ярослава Ширшикова прошли обыски

Сегодня утром прошли обыски у уральского активиста Ярослава Ширшикова, ставшего фигурантом дел о клевете и призыву к массовым беспорядкам. Об этом он сам сообщил на своей странице в «Фейсбуке». «В 7 утра ко мне ворвались оперативники ФСБ под предводительством следователя следственного комитета по особо важным делам, который ведет дело Максима Верникова. Меня мордой в пол, потом в подъезде губу разбили, нос разбили, шею выворачивали, душили», – заявил Ширшиков корреспонденту РИА «Новый День».

Как рассказал собеседник агентства, в его квартире провели обыски, забрали ноутбук, составили протокол и ушли. После Ярослав Ширшиков отправился в травмпункт, чтобы снять побои. Он заявляет, что поводом для обысков стали уголовные дела о клевете, а также о призыве к массовым беспорядкам, которые были возбуждены пару недель назад.

Оперативно получить комментарий у следственного комитета по Свердловской области не удалось, специалист по связям со СМИ не отвечает на звонки.

Ранее «Новый День» сообщал о том, что Ширшиков сделал заявление в письме, которое было отправлено через сайт Управления президента РФ по работе с обращениями граждан. В нем активист сообщил, что решил стать лидером нового суверенного государства – Уральской республики. Там же он назвал полпреда Николая Цуканова «польским шпионом».

Напомним, помощник полпреда президента в Уральском федеральном округе Александр Воробьев был задержан по подозрению в государственной измене, у него нашли польский паспорт. «Мы с вами, в отличие от прессы, не обладаем достаточно достоверным объемом информации. Будем судить по решению суда. Аппарат окажет все необходимое содействие следствию, хотя разбирательства проводятся в закрытом режиме. Крайне неприятная ситуация. Тем не менее, оставим это все на действия правоохранительных органов и решение суда», – прокомментировал это дело полпред.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 09.08.19

Сегодня вечером ГИБДД начнет массовую «охоту» на пьяных водителей. / В Екатеринбурге возобновляют скандальные эротические вечеринки, из-за которых закрыли клуб Lynch в «Салюте». / Прыжки на мотоциклах, полеты на парапланах и «Ласковый май» – Weekend в Екатеринбурге (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»