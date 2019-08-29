В Орджоникидзевском округе началось досрочное голосование на выборах депутата заксо

На довыборах депутата свердловского заксобрания по Орджоникидзевскому округу № 11 началось досрочное голосование. Процедура продлится до 7 сентября.

Чтобы проголосовать досрочно, избиратель должен лично подать заявление в участковую комиссию по месту жительства. Сделать это можно в рабочие дни с 16:00 до 20:00, и в выходные дни – с 10:00 до 14:00. При этом комиссия может запросить документ, подтверждающий уважительную причину, по которой избиратель не сможет проголосовать в день выборов – 8 сентября. Это может быть командировочный лист, билеты с более поздней датой возвращения, направление на санаторно-курортное лечение или справка.

Как пояснили в территориальной избирательной комиссии Орджоникидзевского округа, если в УИК сочтут причину недостаточно уважительной, комиссия в течение суток рассмотрит заявление избирателя и примет решение, может ли он проголосовать досрочно.

Напомним, практика проверять документы у избирателей появилась в Екатеринбурге в 2018 году, на выборах депутатов городской думы. Тогда на Уралмаше и Эльмаше была зафиксирована аномально высокая явка на досрочном голосовании. Но в итоге городской избирком не нашел нарушений.

Кроме того, на довыборах в заксобрание избиратель вправе с сегодняшнего дня и до 14:00 8 сентября подать заявление об организации голосования на дому в день выборов. Сделать это можно, позвонив в участковую комиссию по месту жительства.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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