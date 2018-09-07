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В избирком Екатеринбурга поступило больше ста жалоб на предвыборные нарушения

В Екатеринбурге за время предвыборной кампании поступило свыше ста жалоб в городской избирком. В основном люди возмущались расклейкой агитации в неположенных местах и требованиям предъявить билеты или справку с работы при досрочном голосовании. Об этом «Новому Дню» сообщил глава избирательной комиссии Илья Захаров.

«Не все жалобы подтверждаются. Мы ведем их статистику, но точное количество подтвержденных пока сказать не могу. Что касается информации о нарушениях, мы передаем сведения в правоохранительные органы. Пока по ним идет проверка – ждем ответов», – отметил Захаров.

Напомним, на муниципальных выборах в этом году введена дополнительная проверка досрочно голосующих. Участковые комиссии просят избирателей подтвердить документами уважительную причину, по которой они не смогут прийти на участок 9 сентября. Как ранее объяснял председатель областного избиркома Валерий Чайников, это делается для исключения искусственной мобилизации электората. Тем не менее, в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга в первые дни досрочного голосования была аномально высокая явка. Облизбирком даже выпустил предупреждение об уголовной ответственности для кандидатов, гонящих избирателей на участки.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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