Избирком пригрозил уголовкой кандидатам, гонящим избирателей голосовать досрочно

Некоторые участники выборов в городскую думу Екатеринбурга используют нечестные методы борьбы, заставляя избирателей идти голосовать досрочно и за определенных кандидатов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», к такому выводу пришла областная избирательная комиссия и выступила по этому поводу со спецобращением к избирателям, политическим партиям и кандидатам.

В заявлении облизбиркома, в частности, говорится: «Информация, поступающая из участковых избирательных комиссий, свидетельствует о том, что не все избиратели приходят на досрочное голосование по своей воле и по уважительным причинам. Некоторые так называемые политические технологи, а также руководители ряда организаций воспринимают досрочное голосование как способ получения определенного результата на выборах, а избирателей, в том числе административно подчиненных, как средство для достижения этой цели. От избирателей требуют проголосовать досрочно, а после голосования отчитаться «куратору». В некоторых организациях, в том числе муниципальных, день голосования 9 сентября произвольно объявляется рабочим днем».

Обо всех выявленных фактах облизбирком сообщил в правоохранительные органы. Фамилии виновников пока не раскрываются, но зато избирком напоминает, что принуждение избирателя к голосованию за определенного кандидата является уголовным преступлением.

В комиссии отмечают: «Не стоит также забывать, что отдельный подсчет голосов досрочно проголосовавших избирателей позволит назвать имена кандидатов в депутаты, избирательные объединения, чьи штабы применяли такие «технологии».

Как уже сообщал «Новый День», по состоянию на утро понедельника избирательные участки досрочно посетили 4 788 человек, или 0,49% избирателей. Но есть два избирательных округа, где явка намного выше, и оба они расположены в Орджоникидзевском районе города. В одномандатном округе № 15 ко вчерашнему утру уже проголосовали 793 человека, или 1,25% избирателей, в округе № 14 – 1,21%. При этом по правилам, установленным ЦИК, в том случае, если на каком-то участке число проголосовавших досрочно превышает 1 % от общего числа избирателей, на оборотной стороне бюллетеней, извлеченных из конвертов проголосовавших досрочно, сразу после извлечения проставляется печать участковой комиссии. Таким образом в случае оспаривания результатов выборов их можно будет отличить от остальных.

Напомним, в одномандатном округе № 15 баллотируются семь кандидатов: Алексей Вихарев от ЕР, Антон Безденежных от ЛДПР, Антон Черноголов от СР, Денис Порядин от КПРФ, Марат Давлетшин от партии «Яблоко», Владимир Нагибин – самовыдвиженец и Алексей Семенов от Партии пенсионеров. В округе № 14 – семь кандидатов: Игорь Володин от ЕР, Александр Евтушенко от ЛДПР, Дмитрий Естехин – самовыдвиженец, Евгений Кривошеев от РППС, Светлана Леонова от СР, Андрей Пиняжин от КПРФ, Сергей Тиунов – самовыдвиженец.

Екатеринбург, служба информации

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