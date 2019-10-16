Завтра на заседании правительства Куйвашев оценит его и свою эффективность

Завтра, 17 октября, на заседании правительства области планируется обсудить очень важную тему: собственной эффективности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первым вопросом в повестке стоит реализация указа президента от 25 апреля 2019 года «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов РФ и деятельности исполнительных органов государственной власти субъектов РФ». Докладчиком выступит руководитель аппарата губернатора и правительства Валерий Чайников, содокладчиком – вице-губернатор Олег Чемезов. Потом губернатор Евгений Куйвашев раздаст подчиненным поручения, призванные повысить их эффективность.

Напомним, в апреле этого года Владимир Путин ввел новые критерии оценки деятельности губернаторов. Теперь их оценивают по 15 пунктам. В первую пятерку вошли: 1. Уровень доверия к власти (президенту, правительству, главам регионов); 2. Количество высокопроизводительных мест во внебюджетном секторе экономики; 3. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая ИП; 4. Производительность труда в базовых несырьевых отраслях; 5. Уровень реальной заработной платы. Также будут приниматься во внимание продолжительность жизни, прирост населения, качество образования, доступность жилья, качество автомобильных дорог.

Отметим, что похвастаться Свердловской области по некоторым пунктам особенно нечем. Средняя зарплата в регионе отстает от средней по РФ на 6 тысяч рублей, мест в школах не хватает – особенно в новых районах. Что касается уровня доверия к власти, то майские события в сквере у драмы показали, что люди еще готовы прислушиваться к мнению президента, но не слишком доверяют региональным властям. Тогда, напомним, после переговоров у губернатора противостояние только усилилось, а более или менее граждане успокоились уже после предложения президента провести опрос по месту строительства храма.

Екатеринбург, служба информации

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