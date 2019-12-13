Уголовное дело покончившего с собой полгода назад экс-начальника СвЖД прекращено

Уголовное дело в отношении бывшего начальника Свердловской железной дороги Алексея Миронова, который был найден на своей даче 17 июня, прекращено в связи с его смертью. Об этом сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СКР.

Напомним, Миронова обвиняли в получении взятки в крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. По данным следствия, в период с 2015 по 2018 годы он неоднократно получал взятки в крупном и особо крупном размерах от директоров ООО «Строй ТИКС», ООО «ГостСтрой» и ООО «СВСтройСервис» на сумму около 20 млн рублей в виде оказанных услуг по строительству загородного дома в Московской области. Кроме того, он через подчиненного бесплатно передал принадлежащий РЖД щебень ООО «СВСтройСервис», чем причинил железной дороге ущерб на сумму более 6 млн рублей.

В Уральском СУ (Т) СКР заявляют, что в ходе предварительного следствия была собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая виновность бывшего начальника Свердловской железной дороги. На основании материалов уголовного дела к законным представителям Миронова и к взяткодателям в интересах Российской Федерации предъявлен иск об обращении в доход государства свыше 144 млн рублей, законность происхождения которых документально не подтверждена, и около 20 млн рублей, являющихся предметом взяток.

Между тем, как уже сообщал «Новый День», в июне губернатор Евгений Куйвашев намекнул, что Миронова довели до самоубийства. «Я хочу напомнить, что в нашей стране действует презумпция невиновности, и пока вина человека не доказана судом, он остается невиновным. Вина Миронова до сих пор доказана не была. Я предполагаю, что Алексей Юрьевич не выдержал того огромного давления, которое обрушивается на человека после предъявления ему обвинений», – написал губернатор в соцсети.

Алексея Миронова арестовали 14 декабря 2018 года. В день первого суда по избранию меры пресечения Миронов воспользовался присутствием журналистов и сделал несколько заявлений. «Это настоящая провокация, которая сформирована и сделана, чтобы дискредитировать мое имя. Я докажу свою невиновность», – сказал Алексей Миронов. В феврале 2019 года его отпустили под домашний арест, в июне – под залог. Через несколько дней после этого он был найден мертвым, рядом лежало ружье.

Екатеринбург, служба информации

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