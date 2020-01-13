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Понедельник, 13 января 2020, 17:05 мск

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Екатеринбург готовится встретить Китайский новый год (ФОТО)

Улица Вайнера в центре Екатеринбурга вновь превратилась в импровизированный Чайна-таун.

В честь Китайского нового года, который наступит 25 января, здесь появились красные фонари с золотыми кисточками – один из символов Поднебесной. Правда, уральский ветер уже снес пару украшений. Вернуть их на место должны службы благоустройства.

Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе мэрии, китайские бумажные фонарики на улице Вайнера уже третий год подряд появляются по инициативе консульства КНР.

По традиции Китайский новый год празднуется 15 дней. Дипломатическая миссия также готовит большой тематический праздник в ТРЦ «Гринвич».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 13.01.20

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