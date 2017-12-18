Скандал с рутением привел к падению спроса на курятину из Челябинской области – слух дня

Крупные торговые сети, работающие в Екатеринбурге, отмечают падение спроса на курицу из Челябинской области. Большую роль в этом могли сыграть публикации в СМИ, где фигурировали некоторые производители птицы, находящиеся рядом с комбинатом «Маяк», с которого, по предположениям экологов и прессы, мог этой осенью «утечь» «рутений».

Напомним, следы радиоактивного изотопа рутения-106 в начале октября обнаружили европейские службы экологического мониторинга. Наибольшие показатели суммарной активности данного вещества были отмечены 30 сентября в Бухаресте (145 мБк/м3). Немногим позже наличие рутения в воздухе подтвердили и южноуральские власти. 20 ноября Росгидромет опубликовал информацию о радиационной обстановке в России, согласно которой 25 сентября по 1 октября превышение суммарной бета-активности в аэрозолях также фиксировали все посты, расположенные на Южном Урале. Наибольшая концентрация радионуклида рутения-106 наблюдалась в 100-километровой зоне ПО «Маяк». Загрязнение охарактеризовали как экстремально высокое. По данным специалистов, в районе Аргаяша радиационный фон был превышен в 986 раз по сравнению с предыдущим месяцем. В Новогорном превышение зафиксировано в 440 раз.

В «Росатоме» заявили, что все объекты атомной отрасли России, включая энергоблоки АЭС, а также предприятия ядерного оружейного комплекса в момент выброса рутения-106 работали в штатном режиме. Отсутствие связи между появлением рутения-106 и деятельностью российских предприятий атомной отрасли подтвердила и проверка Ростехнадзора.

Тем не менее, несмотря на транслируемые выводы экспертов, общественное мнение, похоже, успело принять мысль о том, что «с челябинской курятиной что-то не так», и спрос в магазинах на эту продукцию начал падать. В связи с этим ретейлерам пришлось оперативно реагировать на ситуацию и производить замену поставщиков, например, делая выбор в пользу курганской продукции или предприятий средней полосы России.

Екатеринбург. Другие новости 18.12.17

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