США были готовы к авиаудару по базе российских ВКС в Хмеймиме Авторская колонка Максима Бородина

Несколько интересных заявлений, не замеченных прессой, но весьма и весьма сильно оцененных военными экспертами, сделал на последнем брифинге командующий Центральным корпусом ВВС США на Ближнем Востоке двухзвездный генерал Джеффри Харриган. Он перечислил виды вооружений, которые использовали силы коалиции при разгроме колонны ЧВК Вагнера. Нас в наибольшей степени заинтересовала авиагруппа, поднятая в воздух по тревоге для прикрытия наземных средств поражения. Харриган заявил, что в небе Сирии 7 февраля были стратегический бомбардировщик B-52s и истребители завоевания господства в воздухе F-15Se. Если верить ряду оценок операции, проведенной ВВС США, то напрашивается пугающий вывод: американская сторона знала о готовящейся акции наемников и готовилась к эскалации конфликта с участием ВКС РФ на ближневосточном театре военных действий. А значит, всерьез рассматривала возможность прямого боестолкновения регулярных армий двух крупнейших ядерных держав на планете.

Итак, согласно опубликованной на официальном сайте Пентагона стенограмме Харригана, он заявил, что в операции разгрома наземной группировки были задействованы стратегические бомбардировщики B-52s и F-15Se.

И это явление сверхординарное. Начнем с истребителей. Двухместный всепогодный истребитель завоевания превосходства в воздухе с применением технологий снижения радиолокационной заметности F-15Sе – это модернизация F-15E с использованием технологий Stealth, а также наличием внутренних отсеков для вооружения, наряду с точками внешней подвески. Эта версия включает конформный отсек вооружения (CWB), позволяющий размещать оружие внутри фюзеляжа (вместо конформных топливных баков). Два вертикальных киля хвостового оперения скошены наружу на 15 градусов для снижения радиолокационного сечения. Первый серийный F-15E, с/н 86-0183, был модифицирован в F-15Sе. Совершил первый полет 8 июля 2010 года.

Поясним. Тяжелый истребитель неоднократно использовался для нанесения ударов по наземным целям. Это было и во время войны в Персидском заливе, и в Ливии. Он проявил себя как высококлассный ударный самолет, однако использование его в случае с батальоном ЧВК Вагнера, при наличии наземных средств поражения, выглядит крайне сомнительным.

Дело в том, что один самолетовылет стоит немалых денег, и до этого самолет использовали в первую очередь для уничтожения стратегических объектов инфраструктуры. При наличии штурмовиков A-10 Hornet (аналог Су-25) использование столь дорогостоящих в применении истребителей похоже на пустую трату времени и ресурсов.

Отсюда предварительный вывод: истребители были вызваны для иных целей, нежели для ударов по сухопутным силам. То есть по прямому назначению – обеспечить господство в воздухе на случай прямого столкновения с авиацией противника.

Еще больший интерес вызвало появление в небе над Хишамом стратегического бомбардировщика B-52s. Здесь и вовсе приходится сомневаться в его применении на тот момент. Дело в том, что в ходе операции «Удар в пустыне» в Ираке 1996 года данный тип самолета наносил удары по объектам инфраструктуры – электростанциям и узлам связи Ирака. Для более малых целей использовать B-52, несущий крылатые ракеты, – в том числе для атак на колонны, не имеющих даже ПЗРК, – дорого и совершенно нецелесообразно.

Второй вывод. Вооруженные крылатыми ракетами стратегические бомбардировщики вместе с истребителями поддержки преследовали совсем иные цели, нежели уничтожение ЧВК Вагнера.

Возникает резонный вопрос. Зачем американцам поднимать истребители завоевания господства в воздухе, явно прикрывавшие бомбардировщики с крылатками под крыльями?

Бритва Оккама, срезая с мясом любую конспирологию, великолепно объясняет суть явления: американцы всерьез ожидали атаки ВКС РФ в качестве поддержки с воздуха для терпящей потери ЧВК Вагнера.

Соответственно, эскадрилья прикрытия, состоящая из F-15SE и, предположительно, F-22 Raptor, преследовала цель прикрытия сил Сирийских демократических сил от действий ВКС РФ. В то время как поднятые с авиабазы в Катаре бомбардировщики, вероятно, имели еще более серьезные задачи.

А именно, после реализации худшего сценария – то есть прямого столкновения – молниеносно нанести массированный удар крылатыми ракетами по российскому аэродрому в Хмеймиме, чтобы не допустить вылетов российской авиации.

К счастью, атаки американских бортов – действия, сопоставимые с объявлением войны с США – не прельстили Кремль. Видимо, несмотря на массированную пропагандистскую антиамериканскую истерию в российских СМИ, руководству страны не чужд инстинкт самосохранения. И это радует.

Фото с сайта «Военный уголок»

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