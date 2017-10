«Экватор» биеннале, гипноз на сцене и поэты из Питера – WEEKEND в Екатеринбурге (ФОТО, ВИДЕО)

В эти выходные можно сходить на «экватор» биеннале современного искусства, поддаться сценическому гипнозу на специальном шоу или послушать питерских поэтов. Также в обзоре лучших десяти событий – выставка котов, грузинский театр и другое.

Биеннале с размахом отмечает «экватор»

В эту пятницу в честь «экватора» биеннале организаторы продлили время работы основной площадки ради необычной программы. Вы сможете побывать на концерте в Кубиве, который организует арт-группа ЖКП, поучаствовать в перформансе от арт-группы ЗИП, попасть на авторскую и кураторскую экскурсии, при этом потратив всего несколько часов.

Программа: 19:00-23:00 – Концерт в Кубиве, Уральская Язва III | Тагильская месса, Андеграунд, панк, Гаражный рок от почти десятка групп; (1-й этаж основного проекта). 20:00-21:00 – Перформанс «Протестная аэробика» от арт-группы ЗИП (2-й этаж основного проекта). 21:00 – кураторская экскурсия по спецпроекту биеннале «ТАБУ: Территория авангарда Большой Урал» от Дмитрия Москвина. 22:00 – авторская экскурсия от Саши Елсакова («Теснота»).

Место проведения: Уральский приборостроительный завод (ул. Горького, 17).

Вход: 400 рублей, 200 рублей – льготный.

Закрытие фестиваля «Евразия» с немецким пианистом

В пятницу, 13 октября, закрывается международный музыкальный фестиваль «Евразия». В 18:30 в Свердловской филармонии Уральский академический филармонический оркестр и пианист из Германии Оппитц Герхард исполнят специальную программу.

Прозвучат:

– Брамс. Концерт для фортепиано с оркестром № 2, си-бемоль мажор, ор. 83

– Феделе. «UR» для симфонического оркестра (мировая премьера).

Место проведения: Свердловская филармония (ул. Карла Либкнехта, 38а).

Вход: от 650 рублей.

Billy´s Band дадут камерный концерт в пабе

13 октября в 21:30 специалисты по глубоким личным переживаниям и возвышенным размышлениям Billy´s Band дадут концерт в пабе Britannia. «Где спит твое сердце», «В этом городе», «В голове блюз» – эти пронзительные жизненные наблюдения, ироничные и одновременно лирические, рассказанные своим в доску парнем, пронизаны необъяснимой ностальгией, которая понятна и живет в сердце каждого, кто не чужд обыкновенной и вечной романтики. Сложно представить музыку более питерскую, чем «романтический алко-джаз», именно так называют свое творчество участники коллектива под предводительством Билли Новика.

Место проведения: паб Britannia (ул. Вайнера, 64а).

Вход: при условии бронирования стола, цены – уточнять в пабе.

Фото – «Википедия»

Гипноз, ментализм и юмор – в шоу Dark Side

13 октября в 19:00 в ЦК «Урал» покажут шоу Dark Side. Это возрождение забытого жанра эстрадного гипноза в новом, современном и, что важно, положительном прочтении. Это не Булгаковское варьете – вы не будете одурачены, обещают организаторы.

Станислав Малаховский и Антон Рукосуев покажут самые невероятные трюки: чтение мыслей, русская рулетка, каталептический мост и эксперименты с человеческой памятью.

Место проведения: ЦК «Урал» (ул. Студенческая, 3).

Вход: 600 рублей.

Спектакль шекспировского театра покажут в Ельцин-центре

Двенадцатая ночь

14 октября в 18:00 в Ельцин-центре покажут видеозапись спектакля «Двенадцатая ночь» в шекспировском театре «Глобус». Это комедия запутанных романтических отношений, искрящаяся наиболее изящными диалогами, когда-либо написанными Уильямом Шекспиром. Все роли в спектакле (как и полагалось во времена Шекспира) исполняются исключительно мужчинами. Костюмы, музыка и хореография в этом спектакле также созданы по образу и подобию тех, что были возможны в «Глобусе» XVII века.

Исполнитель роли Мальволио, Стивен Фрай, более всего известен по телесериалам «Дживс и Вустер» (Jeeves and Wooster, 1990) и «Шоу Фрая и Лори» (A Bit of Fry and Laurie, 1987). Для актера этот спектакль стал первым за 18 лет.

Исполнитель роли Оливии, Марк Райлэнс, является первым художественным руководителем театра «Глобус» (1995-2005).

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3).

Вход: 450 рублей.

Стимпанк-опера «Волшебная флейта»

Волшебная флейта

14 октября в 18:00 в Оперном театре покажут нашумевшую «Волшебную флейту» в стиле стимпанк. Опера Моцарта была написана в 1791 году, и ее сюжет хорошо знаком всем меломанам и театралам. Царица Ночи воюет с Зарастро, Зарастро похищает дочь Царицы Памину. Отважный Тамино вместе с чудаковатым Папагено отправляются за Паминой и так далее. Словом – все как обычно: добро борется со злом, а принцессу надо спасать. Теперь представьте, что Моцарт написал «Волшебную флейту» в 2017-м. И не в виде оперы, а в виде комикса. Впрочем, даже представлять не надо – достаточно сходить на премьеру, ведь в Екатеринбургском оперном театре уже все сделали за вас. На сцене вы увидите современную фантастику.

«Волшебная флейта» в стиле стимпанк – это новый жанр. Действие открывается комиксом на большом экране-занавесе, где рисованные Тамино, Памина, Зарастро и Царица Ночи превращаются в новоявленных героев не то продукции Marvel, не то известных аниме. И тут же они оживают. Папагено (Алексей Семенищев) с вакуумным птицеловом-пылесосом рассекает на трехколесном велосипеде и выглядит так, будто возвращается с легендарного фестиваля Burning Man в Плайе. Тамино (Владимир Чеберяк) – этакий современный супергерой, а Памина (Анна Горбачева) напоминает Сойку-пересмешницу из известной подростковой киносаги. В новой «Волшебной флейте» вообще предостаточно киношного и кинематографичного, мультяшного и анимешного, отсылающего к фэнтези. Подробнее – в материале РИА «Новый День».

Место проведения: Театр оперы и балета (пр. Ленина, 46а).

Вход: 300-2000 рублей.

Выставка котиков

14 и 15 октября с 11:00 до 18:00 в ТРЦ «Карнавал» пройдет осенняя выставка кошек разных пород «осенний вернисаж». Выставку проводит один из старейших клубов России «Грация». Будет 2 ринговых зоны, 14 рингов и шоу, замечательный экспертный состав. И, конечно, – коты и кошки всевозможных пород. Заводчикам можно будет задать вопросы по содержанию породистых животных.

Место проведения: ТРЦ «Карнавал» (ул. Халтурина, 55).

Вход: 100 рублей – дети, 150 рублей – взрослые.

Питерские и екатеринбургские поэты соберутся на «Вольности фест»

15 октября в Екатеринбург из Петербурга приедет поэтический «Вольности фест». И в творческом пространстве «Титры» Свердловской киностудии в 20:00 соберет поэтов, художников, музыканта и всех увлеченных. Поэтический проект «Вольность» появился на свет в Петербурге в марте 2017 года и собрал авторов из десятка городов России, Берлина и Гамбурга. Проект реализуется поэтами, которые издают книги, записывают поэтические ролики, снимают видео и прочее, прочее.

В рамках «Вольности фест» в Екатеринбурге встретятся поэты из двух городов: из Екатеринбурга – Сергей Данилов и Юрий Облеухов (декламация и музыка), Александр Вавилов, Александра Аксенова, Владислав Семенцул, арт-группа «Злые». Из Питера – Рома Гонза, Антон Володин, и другие.

Место проведения: Свердловская киностудия (пр. Ленина, 50ж).

Вход: 350 рублей.

Грузинский театр покажет «Холстомер. История лошади»

15 и 16 октября в Екатеринбурге будет с гастролями Тбилисский академический русский драматический театр им. А.С. Грибоедова – старейший русский театр за пределами России, первый профессиональный театральный коллектив на Кавказе, основанный в 1945 г.

15 октября в 18:00 на сцене Театра драмы зрители увидят спектакль «Холстомер. История лошади». Театр вновь обратился к этому произведению Льва Толстого и представил зрителям свою версию классической повести. Режиссер спектакля Автандил Варсимашвили говорит со зрителем о мудрости, обретенной через испытания, о любви и сострадании, и, наконец, о благородстве. Эта тема считывается, прежде всего, в режиссерской трактовке образа главного героя – мерина Холстомера, в финале жизни вспоминающего всю свою непростую судьбу.

Стоит отметить, что в постановке театра Грибоедова, в отличие от работ других коллективов, образ Холстомера «разыгрывают» трое исполнителей: старого мерина играет Валерий Харютченко, в роли жеребенка – актер Лаша Гургенидзе, Иванэ Курасбедиани представляет своего героя в расцвете его сил – счастливого победителя, позднее загнанного обожаемым хозяином.

Место проведения: Театр драмы (Октябрьская площадь, 2).

Вход: 100-1000 рублей.

Фото предоставлено пресс-службой Театра драмы

Мастер-класс для всей семьи «Осторожно! Снимается мультфильм!»

15 октября в 13:00 в Музее истории Екатеринбурга пройдет мастер-класс для всей семьи по созданию мультфильмов. В фокусе занятия – история первых мультфильмов, приборы для их создания, художники-фазовщики и большие секреты кино – то, что «находится за экраном». Ребята вместе оживят нарисованного человечка, научат его разговаривать и заставят катиться карандашную машину. В заключение все любители мультиков найдут ответ на главный вопрос – а почему без зрителя картинки не превращаются в мультфильм.

Обязательна предварительная запись по телефону: 371-22-43. Место проведения: Музей истории Екатеринбурга (ул. Карла Либкнехта, 26).

Вход: детский билет – 150 рублей, ребенок+взрослый – 350 рублей, для семьи (два родителя + ребенок) – 450 рублей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 13.10.17

Жителя Красноуфимска почти 10 лет не могли переселить из ветхого дома. Возбуждено уголовное дело. / В Первоуральске конкурс по избранию главы города вышел на финишную прямую. / Суд взыскал с мэрии Нижнего Тагила почти 70 тысяч рублей за яму на дороге. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»