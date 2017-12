AC/DC и The Prodigy от двух оркестров, немецкое Рождество и пешком на Уралмаш – WEEKEND в Екатеринбурге (ФОТО, ВИДЕО)

В эти выходные в Екатеринбурге будет много фестивалей, маркетов и хорошей музыки. В Ельцин-центре отмечают немецкое Рождество, в одном из ТЦ проходит фестиваль про Урал, в другом – шопинг-фестиваль и спектакли для детей. Для меломанов – AC/DC и The Prodigy в исполнении двух оркестров, босанова от итальянского джазмена и кулинарный мастер-класс от джазмена русского. 10 самых интересных событий Weekend'а в Екатеринбурге – в обзоре РИА «Новый День».

Симфонический концерт в честь легендарных AC/DC

8 декабря в 19 часов в ККТ «Космос» можно будет услышать песни легендарных AC/DC на концерте Highway To Symphony. Это первый и единственный концерт с симфоническим оркестром BACH, посвященный группе AC/DC. В нем примут участие приглашенные звезды: Matteo Giovannone (лучший голос Бона Скотта, Италия), Виктора Бабарикина (главный дирижер Президентского оркестра республики Беларусь) и группы Easy Dizzy (единственный официальный трибьют AC/DC в СНГ).

В один вечер на главной концертной площадке Екатеринбурга сойдутся две эпохи знаменитых AC/DC, классика и современность. Симфонический оркестр BACH раскрывает новое звучание творчества культовых австралийцев и придает событию действительно необычную атмосферу.

Место проведения: ККТ «Космос» (ул. Дзержинского, 2).

Вход: от 800 рублей.

«Другой оркестр» сыграет The Prodigy

Еще один уральский известный оркестр – «Другой оркестр» – 8 декабря в 19:00 даст концерт «The Prodigy – The Fat of the Land». Как понятно из названия, со сцены прозвучат хиты третьего альбома группы, который вышел в свет 20 лет назад. Альбом стал невероятно коммерчески успешным – мгновенно попал на первое место американского Billboard Top 200, в США стал дважды платиновым и разошелся тиражом более 2 миллионов копий, попал в книгу рекордов Гиннесса как наиболее быстро распроданный альбом. 20 лет стукнуло шедевру Smack My Bitch Up, хитам Firestarter, Breathe, Diesel Power, Narayan.

В исполнении «Другого Оркестра» прозвучит целиком альбом-юбиляр The Fat of the Land, а также забойные хиты Voodoo People, Out of Space, Their Law, Poison и другие.

Место проведения: ЦК «Урал» (ул. Студенческая, 3)

Вход: от 700 рублей.

Босса-нова от нестоящего итальянского джазмена Pino Sanna

8 декабря в 19 часов в клубе EverJazz состоится концерт Pino Sanna. Итальянский гитарист и вокалист родился в столице Сардинии, Кальяри. С малых лет впитав в себя всю солнечную жизнерадостность Сардинии, Пино щедро делится ею со слушателями. Начав как ритм-н-блюзовый гитарист, за 35 лет профессиональной музыкальной карьеры он стал известен далеко за пределами родины. Играет не только босса-нову, а предпочитает eclectic music – джаз, латино, black music. В большом репертуаре музыканта классические произведения легендарных авторов, Антонио Жобима, Жоао Жилберто, Виниисиуса ди Морайса и другие известные латиноамериканские песни. Сейчас Пино является резидентом больше десятка музыкальных заведений в Кальяри.

Место проведения: EverJazz (ул. Тургенева, 22)

Вход: места у бара – 400 р., места за столиком – 600 р., места за vip-столиком – 700 р.

Лучшие документальные фильмы одновременно покажут в двух столицах и Екатеринбурге

Екатеринбург второй год принимает «Артдокфест» – крупнейший в стране фестиваль авторского документального кино. Параллельно показы идут в Москве, Санкт-Петербурге и теперь в Екатеринбурге. В этом году фестиваль стартовал 4 декабря, а в эти выходные можно успеть на последние показы.

8 декабря покажут блок короткометражных конкурсных фильмов : «Пятерка», «Бабушка», «Девушки и мед», а также фильм «Наследство». В субботу, 9 декабря, в 20:00 Катя Федулова представит картину «Вера. Надежда. Любовь». 10 декабря показы фильмов будут идти с 11 до 19 часов: «Кто ты, кто я с научной точки зрения»; «Severe», «Сибирская любовь», «Песни для кита», «Курс молодого шамана», «Осёл». Многие фильмы представят члены съемочных команд.

Подробнее обо всех фильмах фестиваля можно почитать на официальном сайте.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: 100-200 рублей.

Премьера рок-оперы «Орфей и Эвридика»

В Екатеринбурге в последние годы никто из театров не ставил спектакли в жанре рок-оперы и Музкомедия решила исправить это. 8 и 9 декабря состоятся премьерные показы рок-оперы «Орфей и Эвридика». Когда пел Орфей, устоять не могли ни звери, ни птицы, ни волны, ни ветер. Звукам его голоса повиновались и простые смертные, и даже бессмертные боги. Счастлив был златоголосый певец, пока не погибла его прекрасная Эвридика. Безутешный Орфей стал умолять вернуть возлюбленную. Боги не могли отказать, но поставили условие: по пути из царства мёртвых Орфей не должен оглядываться на идущую следом (или не идущую?) тень Эвридики. Не выдержал. Оглянулся. И потерял свою любовь. Навсегда соединятся они позже – когда сам певец окажется в царстве Аида. Так гласит древний миф.

«Орфей и Эвридика» в Музкомедии – это возвращение в будущее. Здесь миф – уже фэнтэзи, а Орфей – герой, которому придётся спасать не только Любовь, Эвридику и себя самого.

Место проведения: Музкомедия (пр. Ленина, 47)

Вход: от 300 рублей.

Немецкое Рождество в Ельцин-центре

Как уже писал РИА «Новый День», Немецкое Рождество, которое в прошлые годы проходило в Литературном квартале, в этом году перенесли в Ельцин-центр. Праздник пройдет 9 декабря с 12 до 18 часов. Гостей праздника ждут мини-ярмарка подарков, рождественские мастер-классы, интерактивная программа для детей с Дедом Морозом и его немецким коллегой Святым Николаусом, новогодний спектакль «Щелкунчик» на немецком языке.

Ярмарка будет работать весь день, мастер-классы запланированы на 13:30 – 15:00. Затем начнется интерактивная программа для детей с Дедом Морозом и его немецким коллегой Святым Николаусом. Параллельно в 16:00 в кино-конференц-зале театр кукол «ФиМ» покажет новогодний спектакль «Щелкунчик» на немецком языке (вход свободный, но количество мест ограничено).

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: свободный.

Фестиваль городской культуры URAL – U

9 декабря с 10 до 23 часов в ТЦ Sila Voli пройдет фестиваль, который объединит все, что связано с Уралом: бренды, людей, увлечения, культуру. Аудитория фестиваля – это житель Екатеринбурга, которому интересен город и его окрестности, он любит путешествовать, ведет активный образ жизни, ходит в горы и на биеннале.

Как и на других подобных фестивалях, будет работать маркет дизайнеров. Эксперты прочитают лекции про стрит-арт и современное искусство, о том, как начать стартап в Екатеринбурге, как планировать свое время, как стать социальным предпринимателем. Также будут мастер-классы по фотографии в инстаграм, скетчингу, леттерингу, визажу, стилю. А на парковке состоится концерт местных музыкальных групп.

Подробнее – в группе.

Место проведения: ТЦ Sila Voli (ул. Толмачева, 22)

Вход: свободный.

Фестиваль для детей – Sandarina Kids

Известный шопинг-фестиваль Sandarina решил привлечь теперь и детей и впервые 9-10 декабря в универмаге «Большой» пройдет Sandarina Kids. На площадках можно будет посмотреть спектакли от театров «Три апельсина», «Живой театр», «Желтый квадрат». Детские развивающие центры «Бэби-клуб», «Мечта», «Яркие дети» увлекут поделками, рисованием и тактильными играми. Мыльные пузыри и аквагрим создадут настроение, а 3D сказка погрузит в волшебный мир.

Пройдет интерактивная новогодняя сказка-приключение для детей с 5-х лет – это панорамное проекционное шоу с возможностью управления главным героем и выбором пути прохождения сюжета сказки.

Также будет работать детский маркет с новогодними подарками, большой гараж сейл.

Место проведения: универмаг «Большой» (ул. Малышева, 71)

Вход: 200 рублей.

Желающих ждут на пешую прогулку по Уралмашу

10 декабря в 10:00 в Екатеринбурге для желающих состоится пешая прогулка на 15 километров по Экологической тропе Кузнецова. Организатор – клуб активного отдыха «Идем пешком». Присоединиться рано утром в воскресенье может каждый желающий. Нужно только тепло одеться, взять перекус, термос с горячим чаем или кофе и хорошее настроение.

Стартуют пешеходы от Белой башни, а финишируют – у парка Победы. Вся прогулка займет около четырех часов.

Место проведения: сбор у Белой башни (ул. Бакинских Комиссаров 2а, лит.1)

Вход: свободный.

Кулинарный мастер-класс от известного джазмена

10 декабря в 11 часов в клубе EverJazz пройдет необычное мероприятие – кулинарный мастер-класс от Виталия Владимирова, известного в Екатеринбурге почти каждому. Джазмен будет готовить пончики и сулугуни с грецкими орехами и сыром. Для участников мастер-класса выступит веселый еврейский ансамбль David jazz trio (Игорь Паращук, Виталий Владимиров и Аркадий Клейн).

Проект проходит в преддверии Хануки, когда свершаются самые чудесные чудеса. Вы получите возможность сделать и свое маленькое чудо – каждый участник мастер-класса сможет оказать посильную финансовую помощь детям с тяжелыми, редкими заболеваниями – подопечными специально созданного отделения выездной консультативной паллиативной помощи ОДКБ № 1. Мероприятие проходит при участии благотворительного фонда развития паллиативной помощи детям «За детскую улыбку».

Место проведения: EverJazz (ул. Тургенева, 22)

Вход: 300 рублей. Записаться можно по ссылке или по телефону 8-908-637-58-75 (Ксения).

Екатеринбург, Ольга Тарасова

