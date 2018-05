Фестиваль «Битлов», экскурсия в Свердловск и велопрогулка по городу – Weekend (ФОТО)

В Екатеринбурге в предстоящие выходные снова будет много активности на свежем воздухе. Сегодня сразу после работы можно отправиться в путешествие в Свердловск или почувствовать себя киноэстетом и посмотреть немое кино под авангардную музыку. Завтра предлагаем отправиться на фестиваль анимации под открытым небом или послушать все хиты группы «Битлз» в разных вариациях – от любителей и профессионалов – на одноименном фестивале. Также в субботу пройдет традиционная майская велопрогулка, а в воскресенье – забег для тех, кто предпочитает передвигаться на своих двоих. Все интересные события выходных – в обзоре «10 событий Weekend'а в Екатеринбурге».

Горожан приглашают прогуляться из Екатеринбурга в Свердловск

В пятницу после работы, в 19:00 от памятника Пушкину в Литквартале стартует прогулка с экскурсоводом «Граница Екатеринбург – Свердловск … и снова Екатеринбург». Экскурсия проводится при поддержке уральского филиала ГЦСИ, горожан поведет прогуляться по знакомому и неизвестному Екатеринбургу кандидат искусствоведения Екатерина Калужникова.

Растворился ли Свердловск в Екатеринбурге? Где проходит та линия, по разным сторонам которой находятся два разных города? Отправляемся не просто на прогулку «ходить-смотреть-слушать», а поговорить о видимых и невидимых границах города. Продолжительность экскурсии – 1 час 45 минут.

Место проведения: старт – от памятника Пушкину

Вход: 200 рублей.

Показ фильма «Кабинет доктора Калигари» под живую музыку

Кинотеатр «Колизей» 25 мая в 20:00 приглашает эстетов, киноманов и ценителей авангардной музыки на специальный показ культового немого фильма «Кабинет доктора Калигари» в живом музыкальном сопровождении известных российских музыкантов. Аккомпанировать фильму будут: Сергей Летов (саксофон, флейта, электроника)/Москва,

Олег Шарр (ударные)/Санкт Петербург, Олеся Ростовская (терменвокс, цитра)/Москва.

Фильм по сей день принадлежит к числу самых загадочных и страшных произведений в истории кинематографа, который положил начало экспрессионизму как кинематографическому течению и чуть ли не всему жанру фильмов ужасов. После премьеры, в 1920, фильм был объявлен художественным триумфом. Сюжет фильма берет начало в готических романах: сумасшедшие врачи и их мрачные создания, подавление воли, убийства и безумие.

Место проведения: «Колизей» (пр. Ленина, 43) Вход: от 300 рублей.

30-летие группы «Ногу свело!»

25 мая в 19:00 во Дворце молодежи состоится концерт группы «Ногу свело!», которая, по словам ее лидера Макса Покровского, прожила «30 лет назло шоу-бизнесу». Именно так с момента своего основания существует, пожалуй, самый парадоксальный коллектив современности – ослепительные взлеты чередуются с неожиданными провалами, престижные награды с набитыми шишками, а общепризнанные хиты с глубоко альтернативными экспериментами.

И у «Ногу свело!» есть новые достижения. Альбом группы «Материки моей планеты» уже номинирован радиостанцией «Наше Радио» как лучший альбом. Также коллектив победил в номинации «MegaБит Awards» «Звуковой дорожки» МК.

На концерте прозвучат как новинки, так и безусловные хиты.

Место проведения: Дворец молодежи (пр. Ленина, 1)

Вход: от 800 рублей.

Фестиваль мультфильмов под открытым небом – во Дворе ГЦСИ

В этом году в Екатеринбурге не проводится биеннале, а потому – вновь летом будет работать знаменитый Двор ГЦСИ на Добролюбова, 19а. В эту субботу, 26 мая, там открывается летний фестиваль анимации под открытым небом. Первым событием станет лекция Дины Годер «18+» о тенденции изображения любви и ее вариаций в анимационных фильмах. Специально для этой встречи Дина Годер, театровед и программный директор Большого фестиваля мультфильмов, подберет примеры из современной российской анимации. Начало – 26 мая в 21:30 во Дворе ГЦСИ (при плохой погоде – в здании ГЦСИ Урал). Мультфильмы во Дворе можно будет смотреть и даже рисовать все лето под руководством куратора фестиваля Нины Бисяриной и приглашенных гостей.

Место проведения: уральский филиал ГЦСИ (ул. Добролюбова, 19а)

Вход: свободный.

Фото – со страницы уральского филиала ГЦСИ в «Фэйсбуке»

Все хиты «Битлов» и даже больше – на фестивале The Beatles Fest

26 мая на бульваре Культуры с 13:00 до 22:00 будет весело и шумно. Здесь пройдет музыкальный фестиваль The Beatles Fest, который в последние годы из небольшого междусобойчика в центре города перерос в полномасштабный фестиваль на Уралмаше.

Хэдлайнером фестиваля в этом году станет первый и единственный в России официальный трибьют The Beatles – группа BeatLove. Музыканты максимально близко к оригиналу копируют «битлов» как во внешности и манере исполнения, так и в голосах, а также имеют официальное разрешение на исполнение песен «Битлз».

Вообще же с 13 до 16 часов на сцене будут выступать дети и музыканты-любители с уралмашевских заводов. А с 16 часов начнутся выступления профессионалов: Анна Душина & Tesla band, Woland, Heavy Bongo, Diddley dogs, Solus Rex (Новосибирск), MarieL', The Travelling Orchestra, Father McKenzie (Ростов-на-Дону), The Fridays (Алматы), Blues Bastards, The BeatLove (Москва).

Место проведения: бульвар Культуры

Вход: свободный.

Велопрогулка – по Академическому и ВИЗу

Старт «Майской велопрогулки» в этом году состоится 26 мая. Участникам предложены три дистанции на выбор: 15, 25 и 45 км, все маршруты состоят на 50% из городской части и 50% из лесных дорог и троп, сообщают организаторы. Маршруты пройдут через район Академический, Юго-Западный лесопарк, Ленинский и Верх-Исетский районы, Сортировку, Оброшинский и Московский лесопарки. Финиш – у торгового центра «Мега».

Карта

Первые 15 километров у всех трех маршрутов одинаковые. Это полностью городской маршрут (за исключением лесной тропы 3 километра), поэтому можно ехать с детьми. 25-километровая дистанция – тот же маршрут + берег Верх-Исетского пруда, полуострова Баран, Малый и Большой Конные, Московский лесопарк. 45 километров – это средний маршрут + маршрут до ул. Татищева + Сортировка, Оброшинский лесопарк, Палкино, Палкинский торфяник, водовод и Московский лесопарк.

Подробнее –в материале «Нового Дня».

Место проведения: старт – в Академическом

Вход: от 150 рублей.

Тяжелый спектакль «Колымские рассказы» Варлама Шаламова

26 мая в 15 часов на театральной платформе в Ельцин-центре покажут спектакль по «Колямским рассказам» Варлама Шаламова в инсценировке Ярославы Пулинович. Это очень страшное и очень честное повествование о людях, переживших ужасы сталинских лагерей. О том, как умирали от голода, как предавали и оказывались преданными, как сохраняли и как теряли в одночасье человеческое достоинство, превращаясь в загнанных в угол животных, и о том, как холодными колымскими ночами, лежа на пропитавшихся мочой и вшами нарах, твердили стихи, заученные когда-то наизусть. По признанию самого Шаламова, именно стихи – Гумилева, Цветаевой, Пастернака помогли ему выжить в этой нечеловеческой системе, на диких сорокоградусных морозах, среди урок и конвоиров, которые в сущности есть одно и то же.

Место проведения: театральная платформа Ельцин-центра (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: 300 рублей.

(фото – официальный сайт Ельцин-центра)

Экскурсия под открытым небом «Вознесенская горка»

Еще одну интересную экскурсию на открытом воздухе проведут в это воскресенье сотрудники Музея истории Екатеринбурга. Всех желающих узнать историю Вознесенской горки ждут 27 мая в 13 часов у музея. Вознесенская горка хранит множество тайн: подземные ходы и старинные клады, самородное золото и судьбы миллионеров XIX века – Расторгуева, Зотова, Харитонова… Эти и другие исторические секреты раскроются перед участниками экскурсии. Участие только по предварительной записи по телефону 371-21-11 Место проведения: старт – от музея истории Екатеринбурга (ул. Карла Либкнехта, 26)

Вход: 150 рублей.

Массовый забег «Зеленый марафон»

27 мая с 09:00 до 15:00 в ЦПКиО пройдет массовый забег «Зеленый марафон», принять участие в котором может абсолютно каждый, включая детей. Дистанция – символическая, всего 4,2 километра. Отдельные старты – для детей от 8 до 13 лет. Параллельно в парке обещали организовать квесты, игры для детей и конкурсы. Зарегистрироваться для участия можно непосредственно в день забега в парке.

Место проведения: ЦПКиО

Вход: свободный.

Перфоманс в пространстве музея – «Где-то там»

27 мая в 19:30 в Музее Ельцина в первом модуле программы в зале Свободы можно увидеть перфоманс от профессиональных танцовщиков – спектакль из трех сольных номеров «Где-то там». Перформанс – жанр, предполагающий совершенную творческую свободу. Зрителям откроется авторское прочтение темы свободы, выраженное через четыре базовых элемента (время, место, тело художника) и взаимоотношение художника и зрителя.

Место проведения: Музей первого президента России Ельцина (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: по билету в музей, от 200 рублей.

(Фото – с сайта Ельцин-центра)

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 25.05.18

Два поселка в Свердловской области второй день остаются без света. / Выставочник «Екатеринбург-Экспо» требует ремонта: за 64 миллиона. / Руководить отбором «губернаторской» части областной ОП будет Дубичев. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»