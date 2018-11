Израильский саксофонист, питерский дирижер и литовский композитор – музыкальный Weekend в Екатеринбурге (ФОТО)

В Екатеринбурге приближаются музыкальные выходные: с пятницы по воскресенье можно будет послушать известного израильского саксофониста, сходить на концерт литовского композитора, побывать на рок-фестивале, увидеть питерских звезд оперетты. Для тех, кто хочет подышать свежим воздухом, – бои «стенка на стенку» на фестивале Дмитриев День и открытие горнолыжного сезона. Эти и другие события – в обзоре «Нового Дня» «10 событий Weekend'а в Екатеринбурге».

Посвящение Beyonce

9 ноября в 22 часа в джаз-клубе EverJazz пройдет концерт-посвящение Beyonce. Вокалистка Юлия Дьячковская и резиденты клуба исполнят главные хиты певицы с 6 ее альбомов – Irreplaceable, Single Ladies (Put a Ring on It) и многие другие. Певица, композитор, актриса, танцовщица, музыкальный продюсер – все это о Бейонсе Жизель Ноулз-Картер, более известной просто как Бейонсе.

Место проведения: EverJazz (ул. Тургенева, 22)

Вход: места у бара – 300 р., места за столиком – 500 р., места за vip-столиком – 600 р.

Лидер группы Brazzaville выступит с «Другим оркестром»

10 ноября в ЦК «Урал» выступит Дэвид Артур Браун, лидер группы Brazzaville. Но на сцену он поднимется не со своими музыкантами, а с екатеринбургским «Другим оркестром». David Arthur Brown – американский музыкант, вокалист, автор песен и лидер группы Brazzaville. «Другой Оркестр» уже сотрудничал с такими музыкантами и группам как Курара, Ek Playaz, Сансара, Blues Doctors, играл самую разную от drum-and-bass до шведской ABBA, но совместный концерт с голосом группы Brazzaville станет особенным в череде экспериментов от «ДО». И не только потому что Brazzaville – американская инди-рок-группа, а прежде всего, потому что Дэвид Артур Браун – неутомимый путешественник и неисправимый романтик, отчасти поэтому его песни пользуются особой любовью во многих уголках света, включая и нашу с вами необъятную Родину.

Место проведения: ЦК «Урал» (ул. Студенческая, 3)

Вход: 600-1700 рублей.

Новое британское кино и мультфильмы

В Екатеринбурге в эти выходные можно сходить на кинопоказы в рамках фестиваля «Новое британское кино», который проходит в Ельцин-центре. В рамках фестиваля зрители увидят лучшие британские фильмы года: головокружительные дебюты и работы признанных мастеров, смесь из чинности и панка, традиций и новаторства. По словам составителей программы, каждый фильм – как рок-н-ролл: только драйв, только живые эмоции. В каждом фильме – при всем жанровом разнообразии – чисто британские составляющие: особый юмор, фирменная эксцентрика и страсть.

За уикенд вы успеете посмотреть два фильма и анимацию. 9 ноября в 19:30 в Ельцин-центре идет фильм «На берегу» (экранизация произведения Иэна Макьюэна, в которой писатель выступил в качестве сценариста). 10 ноября в 19 часов – «Смешная корова» (Стендап в исполнении Максин Пик). 11 ноября с 15 часов – британская анимация.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: 350 рублей.

Концерт литовского музыканта Саулюса Петрейкиса

Один из самых экспрессивных литовских музыкантов и композиторов Саулюс Петрейкис выступит в эту субботу в 19 часов в Ельцин-центре.

«Многогранность его таланта проявляется как во владении различными инструментами, так и в постоянном поиске между кипучей жизненной активностью дня и мистической задумчивостью ночи, – говорят организаторы концерта. – В изменчивости настроений и красок сплетаются жалобный дудук, задушевная флейта бансури, колдующая китайская флейта хулуси, искренний пастуший рожок и увлекающая в пляс ирландская флейта. Инструменты, избранные композитором, – это ветви величественного древа, корни которого уходят вглубь веков и разных народностей».

Произведения композитора богаты формами – от архаичного фолка до современной мировой музыки, ему не чужды и элементы образного джаза. В группе Петрейкиса также играет Витаутас Микелюнас – один из лучших скрипачей Литвы, выпускник Московской консерватории.

Место проведения: атриум Ельцин-центра

Вход: свободный.

Израильский саксофон с оркестром

Еще один интересный концерт пройдет в воскресенье, 11 ноября, в 19 часов в Театре эстрады. Там выступит израильский музыкант J. Seven. J. Seven может создать во время шоу настоящую атмосферу любви и романтики, в этом помогают навыки мультиинструменталиста. Помимо саксофона J. Seven чудесно владеет испанской гитарой, барабанами и блокфлейтой.

«J. Seven играет не джаз. Он играет музыку любви. На концерте прозвучат песни из репертуара Стиви Вандера, Джо Дассена, Эннио Морриконе, Рашида Бейбутова, Муслима Магомаева, Джеймса Хартера. Великолепный звук, романтическая атмосфера и море любви…вы можете наслаждаться хриплым голосом саксофона и на два часа вернуться в юность, вспомнить свою первую любовь», – обещают в Театре эстрады.

Место проведения: Театр эстрады (ул. 8 марта, 15)

Вход: от 1800 рублей.

Звезды оперетты – в Музкомедии

А в Музкомедии в эти выходные выступят звезды оперетты. Послушать специальный концерт можно 10 ноября в 18 часов. Руководить концертом будет австрийский дирижер и скрипач, создатель венского Фестивального оркестра Питер Гут, который уже более десяти лет является главным приглашенным дирижером Театра музыкальной комедии. В качестве музыкального руководителя блестящий музыкант и ценитель хорошей музыки Питер Гут выпустил на сцене петербургского театра такие спектакли, как «Графиня Марица» И. Кальмана, «Весенний парад» Р. Штольца, «Летучая мышь» и «Венская кровь» И. Штрауса. Неизменной популярностью у зрителя пользуются ставшие традиционными весенние концерты оперетты, которые маэстро проводит в Санкт-Петербурге в марте. В них Питер Гут, признанный одним из лучших знатоков музыки короля вальса Иоганна Штрауса, собирает блестящие образцы жанра оперетты, соединяя вокальные и танцевальные номера одним взмахом своей дирижерской палочки.

Такой концерт привезли и в Екатеринбург.

Место проведения: Театр музыкальной комедии (пр. Ленина, 47)

Вход: 500-2000 рублей.

Фестиваль «Урал Рок»

Более молодежную и альтернативную музыку можно будет послушать 10 ноября в концерт-холле «Свобода», где с 16 до 23 часов будет проходить фестиваль «Урал Рок». Это финальный концерт фестиваля, в котором примут участие лучшие из лучших – те группы, которые прошли все отборочные туры этого года. На сцену поднимутся: Железный Озон (Первоуральск), «ЛомбарТ» (Екатеринбург), «Симптом» (Екатеринбург), «Группа Леры Стариковой» (Челябинск), «Агама» (Челябинск) и другие. Гости фестиваля – ZOLA – новый проект музыкантов группы «Смысловые галлюцинации».

Из 10 групп-финалистов жюри определит трех победителей.

Место проведения: концерт-холл «Свобода» (пер. Центральный рынок, 6)

Вход: 250 рублей.

Фестиваль традиционной мужской культуры «Дмитриев День»

Поучаствовать в народных гуляньях и посетить ярмарку народных ремесел можно, изучив программу фестиваля традиционной мужской культуры «Дмитриев День», который проходит в Екатеринбурге с 9 по 11 ноября.

На Руси этот день был в числе больших общенародных праздников, и его издавна стали связывать с поминовением воинов Дмитрия Донского, павших в Куликовской битве. Основная особенность фестиваля в Екатеринбурге – его ориентация на мужскую аудиторию, – говорят организаторы.

Ярмарка изделий мастеров традиционных промыслов и ремесел будет работать в «Гринвиче» в выходные. В субботу в 11.30 за Дворцом молодежи на проспекте Ленина пройдут народные гулянья, там же состоятся бои «стенка на стенку». А позже (в 16 часов) в колледже имени Ползунова пройдет концерт фольклорного ансамбля санкт-петербургской консерватории и творческого объединения «Под облаками». Самый главный концерт фестиваля пройдет во Дворце народного творчества на Фестивальной, 12.

Место проведения:

Вход: свободный.

Для театралов продолжается фестиваль «Коляда-Plays»

Также в Екатеринбурге продолжается первый зимний фестиваль современной драматургии «Коляда-Plays». Программа фестиваля в этом году включает 38 спектаклей от театров из 26 городов России и зарубежья: Ачинск, Абакан, Братск, Воронеж, Саратов, Омск, Орск, Уфа, Ижевск, Нижний Новгород, Тюмень, Пенза, Нижний Тагил и других. Разбирать ее всю бессмысленно. «Новый День», поговорив с театралами, выбрал несколько спектаклей. Некоторые идут как раз в выходные.

Итак, 9 ноября можно сходить на спектакль-исседование «Алексей Каренин» по пьесе Василия Сигарева. Его привез Орский драмтеатр. По словам знатоков, в спектакле – интересное сценическое решение, масштабные декорации. 10 ноября – Ачинский драматический театр, спектакль «Шайтан-озеро» по пьесе Рината Ташимова. Спектакль интересен тем, что пьеса в принципе впервые представлена на фестивале, театр из Ачинска также приедет первый раз. 11 ноября – Ижевский молодежный театр Les Partisans, спектакль «Правила» по новой пьесе Валерия Шергина. Местным театралам не надо рассказывать, кто такие «Партизаны». Они неоднократно участвовали в фестивале «Коляда-Plays» и увозили заветные призы-звезды.

Место проведения: театры Екатеринбурга

Вход: от 200 рублей.

Открытие горнолыжного сезона

Несмотря на то, что снег еще не успел окончательно лечь на уральскую землю, горнолыжные склоны уже готовы принять любителей покататься. Несколько недель шла подготовка склонов, укладка искусственного снега и в эту субботу, 10 ноября, Уктус ждет первых лыжников.

С 10 часов утра состоится официальное открытие горнолыжного сезона с участием школы Олимпийского резерва «Уктусские горы», учеников клуба Олимпионик.

Место проведения: ГЛК «Уктус»

Вход: свободный.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 09.11.18

Таможенники предупредили уральцев, что нельзя заказывать на AliExpress. / 9 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события. / Слух дня: замену Глацких нашли в УрФУ. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»