Ural Music Night, Мацуев и «Грибы» – музыкальный Weekend в Екатеринбурге (ФОТО)

В эти выходные Екатеринбург накроет музыкальная волна: в городе пройдет самый масштабный летний фестиваль Ural Music Night, всемирно известный пианист Денис Мацуев даст несколько концертов, а также приедет самый известный израильский психоделик-транс дуэт Infected Mushroom. Это все – вечерами. А в дневное время в городе пройдет несколько семейных фестивалей.

Фестиваль Ural Music Night

Сегодня вечером, 28 июня, в Екатеринбурге состоится самый масштабный летний фестиваль на Урале – «Ночь музыки». 2500 музыкантов будут выступать на 80 площадках, можно будет услышать 60 музыкальных жанров и посмотреть различные шоу. Хэдлайнеры фестиваля в 2019 году: Maruv, Brainstorm, Хаски, ГРОТ, ЛСП, Максим Свобода, оркестр «Виртуозы Москвы», Little Big, «Запрещенные барабанщики», Рита Dakota, Shortparis и другие.

«Новый День» составил программу, куда попали самые популярные площадки и альтернативные сцены. Посмотреть ее можно по ссылке.

Место проведения: Екатеринбург

Вход: свободный.

Мацуев устроит свой фестиваль

В этот же пятничный вечер в Свердловской филармонии начинается свой фестиваль – «Денис Мацуев представляет…». До 30 июня всемирно известный пианист Денис Мацуев пробудет на Урале. В его планах – представление стипендиатов фонда «Новые имена», сольные концерты в уральской столице и в регионе, выступление с Уральским молодежным симфоническим оркестром и вояж на север, юг и восток Свердловской области.

Откроется фестиваль 28 июня в 19 часов совместным концертом Мацуева, Уральского симфонического оркестра и Петра Акулова. Прозвучат Шестакович, Шнитке, Брамс, Молинелли, Вивальди и другие композиторы. А 29 июня в свердловской филармонии пройдет сольный концерт маэстро Мацуева.

Место проведения: Свердловская филармония (ул. Карла Либкнехта, 38а)

Вход: от 2100 рублей.

Танцуют все: открытое занятие по свободному танцу

Если вам больше нравится танцевать, чем слушать, то вам – на открытый урок по свободному танцу. Он пройдет у Ельцин-центра в пятницу с 19 до 21 часа. Это отличный повод попробовать понять свое тело. Как я двигаюсь? Как это влияет на окружающих? Чем обусловлены мои движения? Как я соотношу себя с пространством? Ответы на эти вопросы можно будет получить во время групповых и индивидуальных упражнений, чтобы в финале случился групповой танцевальный джем.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3) Вход: свободный, по регистрации.

Infected Mushroom отметят 20-летие в Екатеринбурге

А если вы любите и слушать, и танцевать, и еще – погружаться в собственное подсознание – то вам на концерт Infected Mushroom. Израильские психодел-транс «Грибы» выступят в Екатеринбурге 29 июня вечером. Главные электронщики Израиля и гуру мировой транс-сцены приедут на Урал с новым альбомом Head of NASA and the 2 Amish Boys (2018). Уже 20 лет группа подтверждает репутацию новаторов электронной танцевальной музыки и, одновременно, своими пластинками и выступлениями продолжает традицию собственного суб-жанра психоделического транса.

Место проведения: Дом печати (пр. Ленина, 49)

Вход: от 2000 рублей.

Чемпионат ползунков – 2019

На Плотинке утром в воскресенье можно будет увидеть десятки быстро ползающих младенцев – в 11 часов начнется традиционный чемпионат ползунков. Среди тех, кому исполнилось от 7 до 10 месяцев, будут выявлять самых быстрых «бегунов». Малыши, которые еще не умеют ходить, преодолевают ползком дистанцию в 10 метров, каждый на своей беговой дорожке. Соревнования пройдут в большом шатре, специально оборудованном в соответствии с правилами безопасности.

Место проведения: Исторический сквер

Вход: свободный.

Тонна мороженого в центре города

А сразу после чемпионата рядом с памятником Татищеву и де Генину пройдет День мороженого. С 12 до 16 часов местные производители дадут попробовать разные сорта и виды сладостей, в том числе необычные. Всего будет представлено 150 видов мороженого из натурального молока. У памятника основателям города можно будет сходить в развлекательный «музей уральского мороженого», пройдет «мороженковое дефиле». В рамках модного показа десятки детей выйдут на подиум в костюмах эскимо, «ГОСТОВского пломбира» и вафельных стаканчиков.

Место проведения: Исторический сквер

Вход: свободный.

Семейный фестиваль «Формула доверия»

В воскресенье же в ЦПКиО пройдет еще один праздник для всей семьи – фестиваль «Формула доверия». В рамках фестиваля будет презентован номер телефона доверия, на который дети и родители могут звонить с самыми разными вопросами на семейные темы. На фестивале можно будет принять участие в игре: выполнить 11 заданий, пройти квест и в результате собрать «номер телефона». Задания построены на сплочение каждой семейной команды и повышение доверия между детьми и родителями. Сопровождать программу будут профессиональные ведущие. В финале все гости мероприятия на большом панно нарисуют свою «формулу доверия».

Место проведения: ЦПКиО Вход: свободный.

В Литквартале – День для всей семьи

Еще один летний праздник для всей семьи пройдет на Летней эстраде в Литературном квартале. С 11 до 14 часов в парке будут проходить концерты, творческие мастер-классы, конкурсы. День семьи пройдет в рамках Open Air Fest. Большие и маленькие участники праздника смогут сшить тыковку-игольницу, сделать тканевую куклу, собрать настоящий лабиринт из конструктора «Кубор», узнать о себе и своем эмоциональном состоянии с помощью фрактального рисования.

Место проведения: Литературный квартал

Вход: 300-350 рублей (дети до 7 лет бесплатно).

Турнир по картингу для детей и взрослых

30 июня с самого утра в Екатеринбурге будет проходить любительский турнир по картингу, принять участие в котором могут все желающие – и взрослые, и дети. Для участников будет организована большая асфальтированная трасса, подготовлена экипировка. Турнир пройдет в трех группах: дети (заезды – с 11:30), юниоры (заезды – с11:30) и «абсолют» (заезды – с 15 часов). Для болельщиков будет работать небольшой фуд-корт.

Место проведения: TURBA Karting (ул. Металлургов 70 пав.Е)

Вход: для участника – 1000 рублей, для зрителя – свободный.

Показ мультфильма «Принцесса Мононоке»

В Ельцин-центре в выходные можно посмотреть всей семьей мультфильм Хаяо Миядзаки «Принцесса Мононоке». Показы пройдут в пятницу в 19 часов и в воскресенье в 13:40. Средневековая Япония переживает мистическую борьбу людей и лесных божеств. На стороне Леса находится Сан (принцесса Мононоке) – человеческая девушка, воспитанная Богиней-Волчицей. На стороне людей – Леди Эбоси, которая развивает Железный Город, вырубая для этих целей заповедный лес. В разгар борьбы за выживание юный принц Аситака изо всех сил пытается найти способ мирного сосуществования обеих сторон. Но борьба становится все более кровавой, и надежда, кажется, потеряна навсегда.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: 200-250 рублей.

