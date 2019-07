«Ленинград» на стадионе, 9 часов рока на The Beatles Fest и криминал из прошлого – Weekend в Екатеринбурге (ФОТО)

В Екатеринбурге в эти выходные пройдет два громких музыкальных события: концерт группировки «Ленинград» на стадионе и 9-часовой рок-фестиваль в честь Битлов. Культурный вечер можно провести в Оперном, который на закрытие сезона подготовил необычную премьеру – балет «Дон Кихот» с лошадью на сцене. А любопытство утолить на экскурсиях: одна будет посвящена криминальному дореволюционному Екатеринбургу, вторая – мастерству уличной фотографии. Все интересные события выходных – в обзоре «Нового Дня».

Госпел и соул от Quinn DeVeaux & The Blue Beat Revue

В пятницу в 19 часов на стилобате Ельцин-центра пройдет концерт Quinn DeVeaux & The Blue Beat Revue (Нэшвилл, США). Куин ДеВо много лет выступает на американской сцене и известен как певец с проникновенным исполнением и как композитор с мелодичными авторскими песнями. Его голос с мягкими блюзовыми интонациями передает вибрации, характерные для Рэя Чарльза, Бо Диддли и Чака Берри. Его музыку называют нео-соул или нео-госпел. Но если вы спросите самого ДеВо, он скажет: это просто вечная музыка.

Место проведения: стилобат Ельцин-центра (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: свободный.

«Дон Кихот» в Оперном

Премьера «Дон Кихота»

В Екатеринбургском Театре оперы и балета в эти выходные – последняя премьера перед закрытием сезона, балет «Дон Кихот». Зрителей ждет немало сюрпризов – например, живые лошадь и осел на сцене театра. Постановщик Юрий Бурлака рассказал, что спектаклей по «Дон Кихоту» крайне много, но и Екатеринбургскому театру оперы и балета он предложил обратиться к редакции Алексея Горского (1900 года), которая была создана для Московского большого театра, а потом была перенесена в Мариинский театр в Санкт-Петербурге. «Над ним работали великие художники Коровин и Головин. Обращение этого спектакля в неповторимую атмосферу того времени – эпохи модерна начала XX-го века побудило меня предложить именно такой проект», – говорит балетмейстер Юрий Бурлака. – Его можно было бы, если бы тогда бы телевидение, в то время показывать по MTV, как клипы. Это такие клипы из глав романа про Китри и Базиль, про свадьбу с Гамашем, которая не состоялась, через которые Дон Кихот проходит, как главный DJ, ведущий всего вечера, скрепляя вот эту историю».

Место проведения: Урал опера балет (пр. Ленина, 46а)

Вход: от 200 рублей.

Морриконе и «Щелкунчик» на Венском фестивале

В Екатеринбурге на этой неделе начался Венский фестиваль музыкальных фильмов. Под открытым небом на площади Кирова три недели будут показывать шедевры оперы и балета, а также концерты звезд. В эту субботу в 20:00 покажут два концерта: «Морриконе-батл» и «Голливуд в Вене». Морриконе-баттл представит Датский национальный симфонический оркестр. Концерт, в котором звучат известные кинохиты из любимых фильмов, ставших классикой, – от спагетти-вестернов Серджио Леоне до шедевров Фрэнсиса Форда Копполы и культовых фильмов Тарантино. А «Голливуд в Вене» – это концерт Симфонического оркестра Венского радио, посвященный шедеврам музыки к фильмам, проходит в Венском Концертхолле, где Вена награждает одного из ведущих композиторов кино премией Макса Штайнера.

В воскресенье в 20:00 на площади Кирова – показ записи «Щелкунчика» Цюрихской оперы. Солисты: Доминик Славковский, Мишель Уиллемс, Уильям Мур. Чудес и спецэффектов в спектакле вдоволь. Первый акт решен в монохромной гамме, зато во втором – блеск фантазии и буйство красок.

Место проведения: площадь Кирова (ул. Мира, 19)

Вход: свободный.

Показ первого в мире документального фильма о множественных личностях

5 июля в 19:00 и 6 июля в 14:30 в Ельцин-центре состоится показ первого в мире документального фильма о множественных личностях «Людно внутри» режиссера Ольги Львовой. Героиня фильма Карен – психотерапевт, уже несколько лет в Сан-Диего она работает с пациентами с диагнозом «множественная личность». Сейчас такое заболевание имеет новое название – диссоциативное расстройство идентичности.

Человек с таким диагнозом ощущает, что в его теле существуют несколько личностей, которые периодически сменяют одна другую и могут отличаться темпераментом, голосом, способностями, мировоззрением, вкусами, особенностями поведения, возрастом и даже полом. Каждая личность имеет свой независимый багаж памяти и не помнит, что делают в этом же теле другие личности. Причинами этого расстройства всегда служат тяжелейшие травмы в очень раннем детстве (эмоциональное, физическое, сексуальное насилие, часто наносимое близкими родственниками).

Фильм позволит зрителям посмотреть на мир глазами человека со множественными личностями, узнать как ему живется, как он работает, общается с друзьями, заводит семью.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: 250 рублей.

Экскурсия по криминальному дореволюционному Екатеринбургу

Музей истории Екатеринбурга в субботу в 13 часов проведет экскурсию, на которой рассказ пойдет о самых зловещих и трагических эпизодах истории дореволюционного Екатеринбурга. Смельчаки, которые составят кампанию музейному экскурсоводу, отправятся на тематическую прогулку по проспекту Ленина. Участникам расскажут о деятельности тюремного замка, об экономических махинациях вокруг Гостиного двора, о самых резонансных делах того времени, а также о работе сыскного отделения полиции и видах наказаний в XIX – нач. XX вв., когда «преступления совершались и раскрывались с изяществом и вкусом».

Место проведения: старт от сквера у гимназии №9 (перекресток Ленина – 8 Марта)

Вход: 250 рублей.

Фотопрогулка и мастер-класс от Вивиан дель Рио

А музей изобразительного искусства в субботу в 11 часов зовет на фотопрогулку с фотографом Вивиан дель Рио, чья выставка «Смотреть, чтобы видеть. Стрит-фотография Вивиан дель Рио» проходит в музее. Искусство стрит-фотографии невозможно представить без увлекательных поисков вдохновения на городских улицах. Снимая в этом жанре на протяжении более 15 лет, Вивиан дель Рио выработала свои способы охоты за лучшими кадрами и готова поделиться ими со всеми желающими. Участники трехчасового занятия получат персональные рекомендации. В ходе прогулки по импровизированному маршруту каждому фотографу будет предложено задание, частью которого станет обращение внимания на определенные детали городской среды.

Выставка «Смотреть, чтобы видеть» – это более 40 фотографий, созданных автором с 2006 по 2019 год на улицах трех российских городов: Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Выставка позволит не только составить представление о творческих методах фотохудожницы, но и переосмыслить саму природу зрительного изучения городской среды.

Место проведения: музей изобразительных искусств (ул. Воеводина, 5)

Вход: на прогулку – свободный, количество мест ограничено. Подробности по телефону: +7 (343) 301 15 31

The Beatles Fest пройдет в Академическом

Фестиваль для всей семьи в честь ливерпульской четверки в этом году пройдет в Преображенском парке в Академическом. Начнется он 6 июля в 12 часов и продлится весь день. На большом зеленом поле с холмами появятся сцена, арт-объекты, детские площадки, фуд-корт нового формата, хиппи-шатер, дизайн-маркет и цветочный базар. Гостей ждут девять часов рок-н-ролла и танцев, а также в конце вечера салют.

Основной концерт начнется в 15 часов. Выступают: «ТриА», NEPRIDUMALY, The Pringles, «Красная скрипка», Bob And The Monsters, Blues Bastards, Blues Doctors и другие.

Фестиваль традиционно закроет песня Битлов «Hey, Jude» в исполнении симфонического Оркестра Союза композиторов под управлением Александра Пантыкина. В финале праздника гостей ждет салют.

Место проведения: Преображенский парк Академического района

Вход: свободный.

Большой концерт «Ленинграда» на стадионе

Концерт группы «Ленинград» в Екатеринбурге на этот раз пройдет на Центральном стадионе. Он начнется 6 июля в 19 часов. Концерт проходит в рамках большого стадионного тура: он стартовал в июне, всего Шнур выступит в 9 городах на 9 стадионах. Общее число зрителей превысит 400 тысяч человек. Пришедших ожидает мощнейшая энергетика, грандиозное шоу и лучшие хиты группировки «Ленинград».

Место проведения: Центральный стадион (Репина, 5)

Вход: от 2000 рублей.

Husky Tunes: знакомство с местной сценой

Узнать андеграундную сцену Урала и известные уральские группы лучше или вообще впервые познакомиться с творчеством музыкантов из Екатеринбурга можно будет 7 июля в 16:00 в центре городских практик «Дом Маклецкого». Редакция музыкального журнала Husky Tunes приглашает знакомиться с музыкантами лично, смотреть клипы и слушать треки. После этого будет возможность их обсудить. «Ждем всех, кому давно не хватало новой музыки, а параллельно с этим рос интерес к локальной сцене и Екатеринбургской идентичности», – приглашают желающих.

Место проведения: «Дом Маклецкого» (ул. Тургенева, 15) Вход: свободный.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 05.07.19

Секс, наркотики и бриллианты: Netflix снял мини-сериал о Николае II и его семье (осторожно, СПОЙЛЕРЫ!). / В Екатеринбурге впервые оправдали задержанного во время протестов в сквере. / В Солнечном построят бассейн, ледовую арену, школу и сад-ясли. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»