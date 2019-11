Хэллоуин, «Ночь искусств» и День народного единства – 3 в 1: Weekend в Екатеринбурге (18+)

В эти выходные в Екатеринбурге можно окунуться в искусство с головой: сходить в музеи, которые приготовили специальные программы, в театр на фестиваль современной драматургии, на концерт рок-музыки на виолончелях. Или почувствовать единение с народом – отправиться на митинг 4 ноября. Все интересные события – в обзоре «Нового Дня».

Спектакли по современным пьесам – на «Коляда-Plays» 2019

Сегодня в Екатеринбурге открылся фестиваль современной драматургии «Коляда-Plays» 2019. В этом году афиша, к сожалению, намного беднее прошлых лет: за 10 дней зрители увидят 18 спектаклей из 10 городов, преимущественно – российских. Все спектакли – по современным пьесам или инсценировкам классиков на современный лад.

Сегодня, 1 ноября, на сцене «Коляда-театра» – спектакль «Джут» драматического театра Петропавловска из Казахстана. Пьеса Олжаса Жанайдарова «Джут», «словно соль в ране, заставляет страдать от боли, но не физической, а душевной? и переживать, переживать, переживать», – говорится в анонсе. Речь в ней идет о страшных, пробирающих до глубины души событиях, происходивших в 30-х годах XX века. Это время Великого джута, когда в казахской степи «властвовали голод и смерть, словно библейские всадники Апокалипсиса».

2 ноября в 19:00 ЦСДОмск покажет в «Коляда-театре» спектакль по пьесе Марии Конторович «Обещание на рассвете» – историю о матери и сыне, эмигрировавших из России во Францию, о войне, которая вошла в их жизнь. Отчасти юмористический, отчасти романтический, отчасти философский спектакль.

3 ноября, в воскресенье, в 19 часов в ЦК «Урал» – «Галатея Собакина» челябинского театра «Манекен». Сами создатели назвали спектакль кибермистерией. Фестиваль продлится в Екатеринбурге до 10 ноября.

Место проведения: театры города

Вход: от 300 рублей.

Хэллоуин – в клубах и барах

Хэллоуин в Екатеринбурге продолжают отмечать в основном в клубах и барах. Тематические вечеринки рассчитаны в основном на студентов. Например, в клубе «Свобода» 2 ноября по студенческим билетам можно бесплатно пройти на глобальную костюмированную вечеринку, где будут работать тематические фото-зоны, зоны грима. Из музыки – кавер-группы и диджеи. На сцене – go-go.

1 ноября шабаш пройдет в баре New Bar. Играет группа Soulmatch – перкуссии, гитары и голос. Следом Flora Bichakhchayn с живым грув бэндом заварят в кипящем котле адское блюдо из джаза, фанка и хип-хопа. После выступления групп ритуальные танцы под разную, но дьявольски зажигательную музыку от двух мрачных графов Макфлая и Polianina.

Место проведения: бары и клубы города

Вход: от 0 рублей.

Каверы русских хитов на западные рок-мотивы – концерт Rock Privet

1 ноября в 19 часов в «Доме печати» пройдет концерт московской группы Rock Privet. Проект был создан в 2017 году и сразу стал набирать популярность в интернете блигодаря необычным каверам. Группа сыграла и записала видео, «скрестив» популярные русскоязычные хиты и западную рок-музыку: «Грибы / Limp Bizkit», «Сплин / Nickelback», «Король и Шут / The Offspring»). Ролики музыкантов стали набирать сотни тысяч просмотров, коллектив снискал признание в соцсетях. В программу концерта в Екатеринбурге войдут главные музыкальные номера Rock Privet, а также целая обойма новых неожиданных мэшапов и каверов.

Место проведения: «Дом печати» (пр. Ленина, 49)

Вход: от 800 рублей.

Экскурсия по спорным локациям Екатеринбурга – «Наш город мог бы быть другим»

В субботу, 2 ноября, сотрудники музея Ельцина проведут автобусную экскурсию по самым спорным местам Свердловска и Екатеринбурга. Старт – в 14 часов из фойе музея. Привычные нам здания, площади, памятники и скверы могли выглядеть по-другому или вовсе не состояться. За их будущее боролись и по сей день борются разные группы людей: власть и городские сообщества, архитекторы и простые горожане. Но город – это не только предмет споров, а еще и арена, на которой происходят баталии или консолидация вокруг общей идеи.

«Город помнит все: как менялась застройка, собиралась толпа, как остались на бумаге смелые и не очень проекты, как мы делали излюбленными одни места и покидали другие. Автобусная прогулка по спорным локациям нашего города позволит понять его как место дискуссий о будущем. Присоединяйтесь и спорьте», – приглашают авторы экскурсии.

Место проведения: сбор – фойе музея Ельцина

Вход: 400 рублей.

Отец и сын Орловы – концерт «Под небом Италии»

В Свердловской филармонии в субботу, 2 ноября, в 18 часов выступят отец и сын, пианист и скрипач Борис и Леонид Орловы. Так чувствовать друг друга в дуэте могут только близкие люди – уверены музыканты. Каждый свой концерт они готовят любовно, по-семейному и, что называется, «под ключ». Заботятся обо всем – о красивой теме, первоклассном исполнении и атмосферных историях между произведениями. В этот раз дуэт Орловых приглашает в Италию, где скрипка родилась, обрела голос и научилась bel canto («прекрасному пению»).В программе – произведения итальянских композиторов для скрипки и фортепиано.

Место проведения: Свердловская филармония (ул. Карла Либкнехта, 38а)

Вход: от 350 рублей.

Театры, библиотеки, актеры и поэты объединятся в «Ночь искусств»

В воскресенье, 3 ноября, Екатеринбург присоединится к акции «Ночь искусств», которая в честь Дня народного единства пройдет под лозунгом «Искусство объединяет». Актеры расскажут о поэтах, театры погрузятся в историю, библиотеки устроят вечеринки. Всего в Екатеринбурге к «Ночи искусств» присоединились чуть более 70 площадок, из них 23 – со свободным входом (на многих нужна регистрация). Открытие акции пройдет в театре эстрады. В «Ночь искусств» на сцене театра состоится премьера музыкального спектакля «Героям былых времен». Работать площадки будут с 18 до 23 часов, но время проведения конкретных мероприятий лучше узнать заранее на официальном сайте «Ночи искусств».

«Новый День» подготовил обзор десяти самых интересных бесплатных и платных площадок, мимо которых не стоит проходить. Подробнее – здесь.

Место проведения: площадки акции

Вход: от 0 рублей.

Премьера российско-датского спектакля «Как я выжил»

Премьера российско-датского спектакля «Как я выжил» состоится одновременно в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Копенгагене 3 и 4 ноября. Цель проекта «Город. Разговоры» дать голос людям, которым есть, что рассказать о своей жизни. Участники проекта – люди без опыта публичных выступлений, но с желанием выйти к публике и рассказать свою историю.

Тема спектакля – «Как я выжил» – одновременно широкая и конкретная, истории могут быть как трагическими, так и комическими. Это в прямом смысле может быть история спасения от смерти или выходе из психологически сложной ситуации, история об адаптации к изменившимся условиям и другие примеры того, как невозможное стало возможным. Проект дает возможность рассказать эту историю так, чтобы эта история была услышана.

3 и 4 ноября рассказчики в каждом из городов одновременно выйдут в публичные городские пространства и начнут свой рассказ. В Екатеринбурге послушать спектакль вживую можно 3 ноября в 17 часов в книжном магазине «Пиотровский», 4 ноября в 17 часов – на платформе «В центре».

Место проведения: «Пиотровский», «В центре» (Ельцин-центр, ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: свободный, по регистрации

Квартет саксофонов «ПО-квартет» представит русскую и американскую музыку

3 ноября в 18 часов в ЦК «Урал» екатеринбургский «ПО-квартет» представит программу «Русская и американская музыка XX-XXI веков». Прозвучат произведения американских композиторов: Гласса, Левковица,.Райха, Торке. Русские композиторы будут представлены музыкой Свиридова, Кобекина, Жемчужникова, Беспаловой. В составе «ПО-квартет» – лауреат международных конкурсов Алексей Захаров (сопрано-саксофон, так же известен по экспериментальному музыкальному проекту «Nim_b», является солистом «Другого Оркестра» и участником Pincode Ensemble), лауреат международных конкурсов Тамара Парамонова (альт-саксофон), Людмила Клюковская (тенор-саксофон), Павел Лашук (баритон-саксофон).

Место проведения: ЦК «Урал» (ул. Студенческая, 3)

Вход: места за столиками – 500 рублей.

День народного единства

День народного единства в Екатеринбурге планируют отмечать митингами и концертами. Главными площадками станут Исторический сквер, площадь Труда, ЦПКиО, площадь 1905 года. Начнется праздник с митинга на площади Труда в 10 часов утра. Затем в 12:30 горожанам предлагают отправиться в парк Маяковского, где организуют специальную программу. Для верующих пройдет крестный ход от Свято-Троицкого кафедрального собора к Храму на Крови.

Место проведения: площадки города

Вход: свободный.

Большой юбилейный концерт «Наив» в Екатеринбурге

Истинные панки могут в дополнительный выходной, 4 ноября, отправиться на концерт в честь 30-летия группы «Наив», который пройдет в концерт-холле «Свобода» 4 ноября в 19 часов. «Наив» – удивительный музыкальный феномен, который возник в далеком 1988 году. Но, несмотря на свой солидный возраст, «Наив» остается наиболее стабильной из групп-долгожителей, регулярно доказывая репутацию одного из лучших «живых» составов страны.

Пост-юбилейное шоу «30 лет на бис» заявлено как уникальное выступление группы. На зрителей обрушится несколько оглушительных часов музыки, анархия и панк-рок. Узнаваемый голос Чачи Иванова, задевающие сердце мелодии, острая энергия и ирония, неравнодушие к происходящему вокруг и, конечно же, лучшие песни за 30 лет – на концерте в Екатеринбурге.

Место проведения: концерт-холл «Свобода» (ул. Черкасская, 12)

Вход: от 900 рублей.

RockCellos: Мировые рок-хиты на виолончелях

Если вам ближе рок-музыка, но в ее необычных проявлениях, тогда вас ждут в «Доме печати». 4 ноября в 20 часов начнется концерт группы виолончелистов RockCellos. Музыканты вытворяют со своими инструментами немыслимые трюки, всякий раз доказывая, что рок и виолончель созданы друг для друга. Ведь именно виолончель добавляет рок-хитам многогранности.

В программе вечера – мировые хиты: Nirvana, Rammstein, Metallica, Linkin Park, AC/DC, Muse, Queen, Red Hot Chili Peppers, Pink Floyd, System of a Down, The Beatles, Bon Jovi, Limp Bizkit, The Prodigy, Marilyn Manson, 30 Seconds To Mars, Coldplay и других.

Место проведения: «Дом печати» (пр. Ленина, 49)

Вход: от 1000 рублей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 01.11.19

В ГУ МЧС приготовились защищать уральцев от снегопадов и праздничных эксцессов. / В Путинграде из-под крана вместо воды льются черви. / 1 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»