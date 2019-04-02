В Госдуму внесен закон о снижении «муниципального фильтра» на выборах

В Госдуму внесен законопроект, снижающий вдвое верхний порог «муниципального фильтра» на губернаторских выборах, передает корреспондент РИА «Новый День». Поправку в избирательное законодательство предложили депутаты Госдумы от ЛДПР Алексей Диденко и Михаил Дегтярев.

Авторы документа предлагают снизить до 5% количество необходимых подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных глав муниципалитетов субъекта РФ для регистрации кандидатов на выборах руководителей регионов.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что действующий «муниципальный фильтр» с порогом от 5 до 10 процентов, установленный в 2012 году, «в политической действительности позволяет беспрепятственно его преодолевать только одной политической силе» – партии «Единой России».

«Анализ сформировавшейся практики применения такого фильтра показывает серьезное ограничение реальной политической конкуренции, снижение эффективности демократического представительства и значительное падение альтернативности выборов», – указывают авторы документа.

Более того, как показал анализ регионального законодательства, в настоящее время выдвижение политической партией своего кандидата на выборах глав регионов должны поддержать 5% депутатов и (или) глав муниципалитетов только в 18 российских регионах, говорится в пояснительной записке. «Таким образом, объективно имеется запрос на смягчение барьера для политических партий на муниципальном уровне», – подчеркивают депутаты.

В феврале стало известно, что рабочая группа по совершенствованию избирательного законодательства при администрации президента РФ прорабатывает вариант снижения в два раза верхнего порога «муниципального фильтра», который вызывает большие претензии даже системной оппозиции. Как отмечал председатель совета Российского общественного института избирательного права, член СПЧ Игорь Борисов, на послабления согласны, в том числе, представители правящей партии «Единая Россия». Отметим, что в 2018 году смягчить муниципальный фильтр предложила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

В то же время думская оппозиция в лице представителей КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» заявляла, что будет настаивать на полной отмене «муниципального фильтра». Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев, в частности, заявил, что либерал-демократов не устраивает половинчатое решение – «это не выход из ситуации». «Муниципальный фильтр не нужен, фильтр должен быть только один – избиратель», – цитировал Лебедева «Интерфакс». В настоящее время, судя по внесенному законопроекту о смягчении «муниципального фильтра», в ЛДПР изменили позицию и уже не наставают на полной отмене «муниципального фильтра».

Как сообщал «Новый День», процедура прохождения «муниципального фильтра» неоднократно вызывала громкие скандалы. В частности, на последних губернаторских выборах в Приморье, в которых победил Олег Кожемяко, этот барьер не позволил участвовать в кампании его главному оппоненту коммунисту Андрею Ищенко. Вместе с тем в ряде регионов «Единая Россия» регулярно помогает своим соперникам собирать подписи муниципальных депутатов, обеспечивая тем самым видимость конкуренции на выборах.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 02.04.19

Без шансов для «отмывшейся» оппозиции: власти Сербии подтвердили готовность к досрочным выборам. / Даём три недели: Германия потребовала от Зеленского объяснить, кто он такой. / Есть удобный для всех сценарий: итоги выборов президента Украины определят кулуарно. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»