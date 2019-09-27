«Предложения Памфиловой учтем»: Кремль еще не решил, нужна ли реформа законодательства о выборах

В Кремле примут во внимание предложения председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой по изменению законодательства о выборах. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что в Кремле еще не сформулирована четкая позиция по реформе избирательного законодательства.

«Сейчас осуществляется обмен подобными экспертными точками зрения. Безусловно, мнение Эллы Памфиловой важно, оно принимается во внимание», – сказал Песков (цитата по РИА «Новости»), упомянув о наличии и других точек зрения. «Пока это все на уровне экспертного обсуждения. Четкой позиции нет», – подчеркнул пресс-атташе Кремля. При этом Песков допустил, что выборное законодательство останется без изменений. «Изначально не отвергается ни одна опция вообще», – сказал он.

Ранее стало известно, что глава ЦИК Элла Памфилова разработала пакет поправок в законодательство в выборах и внесет их на обсуждение в рабочую группу при администрации президента. Об этом сообщило РБК со ссылкой на источники в Центризбиркоме. Среди предложений – отмена досрочного голосования и открепительных удостоверений, изменение статуса избирательных комиссий муниципальных образований и порядка избрания руководителей этих комиссий, введение персональной ответственности глав избиркомов, изменение муниципального фильтра, ограничение подписного фильтра. В частности, для выборов депутатов всех уровней Панфилова предлагает снизить с 3% до 0,5% количество подписей избирателей, которые кандидат должен собрать в поддержку выдвижения. Для выборов глав регионов и заксобраний она предложила установить муниципальный фильтр в 5%.

Муниципальный фильтр был введен в 2012 году перед возвращением прямых губернаторских выборов. Каждый регион устанавливает свой порог фильтра. Выдвиженец собирает подписи муниципальных депутатов и сдает их в избирательную комиссию вместе с остальными документами, необходимыми для регистрации. Решение о регистрации комиссия принимает после проверки подписей.

В конце 2018 года сенатор, бывший омбудсмен Владимир Лукин внес в Госдуму законопроект о снижении ограничительного фильтра на выборах губернаторов до 1-3% вместо нынешних 5-10%. Также он предложил снизить с 75% до 50% число муниципальных районов и городских округов региона, в которых кандидат должен заручиться поддержкой депутатов.

В апреле 2019 года депутаты Госдумы от ЛДПР внесли законопроект о снижении муниципального фильтра на выборах губернаторов до 5% и освобождении парламентских партий от сбора подписей при выдвижении кандидатов в главы регионов. Они указали в пояснительной записке, что введенный в 2012 году фильтр в пределах от 5% до 10% «в политической действительности позволяет только одной политической силе беспрепятственно его преодолевать» и он снижает альтернативность выборов.

Минувшей весной Центризбирком неоднократно обсуждал возможность смягчения муниципального фильтра и предлагал снизить его уровень с 10% до 5% подписей местных депутатов и глав к сентябрьским выборам. Однако этот проект так и не был осуществлен.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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