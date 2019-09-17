Памфилова признала: электронное голосование требует доработки

Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова признала, что внедрять электронное голосование по всей стране еще рано. Как пишет «Коммерсанть», поводом для такого заявления стали сбои в работе системе, которые были зафиксированы в единый день голосования 8 сентября.

«Мы сейчас пытаемся вникнуть во все минусы дистанционного голосования. Из того, что уже понятно – его удобно проводить в труднодоступных и отдаленных населенных пунктах, провести там с нашей помощью пилотный проект. Регионам, которые хотят обкатать это у себя, надо дать возможность подготовить законодательную базу», – сказала Памфилова.

По ее словам, в данном вопросе необходимо обеспечить максимальную безопасность и «соблюсти баланс тайны голосования и подконтрольности обществу».

Ранее стало известно, что экс-кандидат в МГД в 30-м округе Роман Юнеман, который проиграл члену «Единой России» Маргарите Русецкой с разницей в 84 голоса, заявил о намерении оспорить в суде итоги экспериментального голосования из-за сбоев в системе.

По итогам подсчета бюллетеней Юнеман обошел Русецкую на 581 голос (9106 против 8525). Но в электронном голосовании господин Юнеман, наоборот, проиграл Русецкой 665 голосов (455 против 1120). Система электронного голосования 8 сентября дала часовой сбой, хотя последнее ее тестирование прошло безошибочно. По словам Юнемана, ошибки системы в течение дня 8 сентября помешали проголосовать за него как минимум 20 избирателям.

12 сентября стало также известно, что новоизбранные депутаты Мосгордумы от КПРФ потребовали отставки главы горизбиркома Валентина Горбунова «за существенные нарушения, допущенные в ходе проведения выборов и при подведении итогов голосования». Кроме того, по мнению депутатов, расформирован должен быть весь состав МГИК, который не сумел обеспечить проведение честных выборов. Они требуют также отмены результатов «электронного голосования», которое в качестве эксперимента проводилось в трех избирательных округах Москвы – и показало удивительно высокую поддержку избирателями провластных кандидатов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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