Снижение муниципального фильтра опять откладывается

Комитет Госдумы по федеративному устройству отложил рассмотрение двух законопроектов о снижении муниципального фильтра на выборах. Как сообщил председатель комитета Алексей Диденко, этот вопрос будет обсуждаться с представителями фракций.

Речь идет о законопроектах, которые в конце 2018 года внес сенатор, бывший омбудсмен Владимир Лукин и в апреле 2018 года – депутаты от ЛДПР Диденко и Михаил Дегтярев, отмечает «Интерфакс».

Лукин предложил снизить ограничительный барьер на выборах губернаторов до 1-3% вместо нынешних 5-10%, чтобы кандидатам в губернаторы нужно было собирать меньше подписей муниципальных депутатов в поддержку своего выдвижения. Также его поправки предусматривают снижение с 75% до 50% числа муниципальных районов и городских округов региона, в которых кандидат должен заручиться поддержкой депутатов.

Депутаты от ЛДПР предложили снизить муниципальный фильтр и освободить парламентские партии от сбора подписей при выдвижении кандидатов в губернаторы. Они указали в пояснительной записке, что введенный в 2012 году фильтр в пределах от 5% до 10% «в политической действительности позволяет только одной политической силе беспрепятственно его преодолевать» и он снижает альтернативность выборов.

Минувшей весной Центральная избирательная комиссия России неоднократно обсуждала возможность смягчения муниципального фильтра и предлагала снизить его уровень с 10% до 5% подписей местных депутатов и глав к сентябрьским выборам. Однако этот проект так и не было осуществлен.

Муниципальный фильтр ввели в 2012 году перед возвращением прямых губернаторских выборов. Каждый регион устанавливает свой порог фильтра. Выдвиженец собирает подписи и сдает их в избирательную комиссию вместе с остальными документами, необходимыми для регистрации. Решение о регистрации комиссия принимает после проверки подписей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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