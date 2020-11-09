Путин велел поставить точку в вопросе снижения муниципального фильтра на выборах

Президент РФ Владимир Путин поручил вернуться к вопросу о смягчении муниципального фильтра на выборах глав российских регионов. Глава государства заявил об этом на встрече с руководителем Центризбиркома Эллой Памфилова, которая прошла в пятницу, 6 ноября. Об этом сообщила сама Памфилова в интервью ТАСС, отметив, что снижение муниципального фильтра усложнит задачу губернаторам, если они захотят в дальнейшем переизбраться, поскольку у их потенциальных конкурентов появится больше шансов пройти данный этап в процедуре выдвижения на выборы.

Глава ЦИК напомнила, что ранее по поручению президента была создана рабочая группа при администрации президента РФ по изменению избирательного законодательства. «На этой рабочей группе это компромиссное политическое решение в принципе было – оставить его (муниципальный фильтр – прим. ред.) на уровне 5%, но, к сожалению, эта ситуация осталась замороженной», – констатировала Памфилова.

Руководитель Центризбиркома рассказала, что продолжает «писать письма в регионы с просьбой снизить фильтр», однако лишь немногие главы субъектов РФ «охотно идут на то, чтобы слегка усложнить жизнь себе», но облегчить ее своим конкурентам.

Памфилова при этом со ссылкой на анализ практики проведения губернаторских выборов в 2012-2020 годах сообщила, что высокий уровень муниципального фильтра не позволяет «ряду кандидатов, обладающих определенным доверием и поддержкой граждан», собрать необходимое число подписей для выдвижения на выборах. Это, как отметила глава ЦИК, приводит к снижению конкуренции, падению интереса к выборам со стороны населения, и в результате «снижает ответственность избранного лица и качество его управления».

Памфилова выразила надежду, что поручение президента, касающееся муниципального фильтра, позволит поставить точку в этом вопросе.

Напомним, муниципальный фильтр был введен в 2012 году перед возвращением прямых губернаторских выборов. Каждый регион устанавливает свой порог фильтра. Выдвиженец собирает подписи и сдает их в избирательную комиссию вместе с остальными документами, необходимыми для регистрации. Решение о регистрации комиссия принимает после проверки подписей.

Центральная избирательная комиссия России неоднократно обсуждала возможность смягчения муниципального фильтра и предлагала снизить его уровень, но этот проект так и не был осуществлен.

Москва, Наталья Петрова

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