Муниципальный фильтр на выборах губернаторов: правительство РФ поставило точку в спорах

Правительство РФ не поддержало идею об отмене сбора подписей для кандидатов в губернаторы от парламентских партий. Чиновники дадут отрицательный отзыв на соответствующий законопроект, который был внесен в Госдуму депутатами от «Справедливой России». В проекте документа, который попал в распоряжение «Интерфакса», говорится, что в случае принятия этого закона партийный кандидат окажется в более выигрышной позиции по отношению к оппонентам, в том числе – к самовыдвиженцам.

В проекте отзыва правительства на законопроект также обращается внимание на постановление Конституционного суда РФ от 24 декабря 2012 года, в котором упоминается, что устанавливаемые законодателем формы подтверждения поддержки кандидатов на должность высшего должностного лица должны учитывать «особенности конституционно-правового статуса высшего должностного лица, характер и круг решаемых им публичных задач». В этой ситуации если кандидата поддерживает, например, действующий мэр, избиратель понимает, что кандидат способен исполнять обязанности губернатора и обеспечивать развитие региона, если выиграет выборы.

В правовом управлении Государственной думы, заключение которого уже размещено на сайте нижней палаты парламента, отмечается, что «законопроект нуждается в дополнительном обсуждении». В частности, как говорится в документе, проект устанавливает особые условия для кандидатов от политических партий, представленных в Госдуме без учета наличия представителей этих партий в региональном законодательном собрании. «Таким образом реализация положений законопроекта может привести к ситуации, при которой политическая партия, допущенная к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе, но не допущенная к распределению депутатских мандатов в законодательном (представительном) органе государственной власти субъекта Российской Федерации, получит право выдвижения кандидата на должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации)», – отмечают в правовом управлении.

Законопроект об отмене муниципального фильтра на губернаторских выборах для представителей парламентских партий был внесен 17 сентября группой депутатов Госдумы во главе с лидером «Справедливой России» Сергеем Мироновым. В пояснительной записке к документу сказано, что действующая процедура, при которой все кандидаты должны собрать в свою поддержку необходимое число подписей муниципальных депутатов, «негативно отражается не только на самих выборах и реализации избирательных прав граждан, но и оказывает отрицательное влияние на развитие институтов местного самоуправления». «Кандидат с соответствующим «административным ресурсом» оказывает давление на муниципальных депутатов, собирает такое число подписей за себя и «угодных» кандидатов, чтобы не допустить до участия в выборах «неудобных» конкурентов», – пояснили авторы проекта закона, отметив, что ежегодно возникают скандалы, которые приводят к судам.

Дата рассмотрения законопроекта в первом чтении пока не определена.

Стоит отметить, что в сентябре комитет Госдумы по федеративному устройству отложил рассмотрение двух похожих законопроектов о снижении муниципального фильтра на выборах. В частности, речь идет об инициативах, которые в конце 2018 года внес сенатор, бывший омбудсмен Владимир Лукин и в апреле 2018 года – депутаты от ЛДПР Диденко и Михаил Дегтярев. Лукин предложил снизить ограничительный барьер на выборах губернаторов до 1-3% вместо нынешних 5-10%, чтобы кандидатам в губернаторы нужно было собирать меньше подписей муниципальных депутатов в поддержку своего выдвижения. Также его поправки предусматривают снижение с 75% до 50% числа муниципальных районов и городских округов региона, в которых кандидат должен заручиться поддержкой депутатов. Депутаты от ЛДПР предлагали снизить муниципальный фильтр и освободить парламентские партии от сбора подписей при выдвижении кандидатов в губернаторы.

Примечательно, что Центральная избирательная комиссия России неоднократно обсуждала возможность смягчения муниципального фильтра и предлагала снизить его уровень, однако этот проект так и не было осуществлен.

Муниципальный фильтр был введен в 2012 году перед возвращением прямых губернаторских выборов. Каждый регион устанавливает свой порог фильтра. Выдвиженец собирает подписи и сдает их в избирательную комиссию вместе с остальными документами, необходимыми для регистрации. Решение о регистрации комиссия принимает после проверки подписей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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