ЦИК настаивает на снижении муниципального фильтра на выборах губернаторов

Центризбирком предложил регионам снизить уровень «муниципального фильтра» с 10% до 5% подписей местных депутатов и глав к сентябрьским выборам.

Обращение к руководителям законодательных и исполнительных органов власти в 16 субъектов, где осенью должны пройти губернаторские выборы, направила глава ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, нововведения «могут способствовать повышению реальной конкуренции на предстоящих выборах».

Уровень «муниципального фильтра» следует снизить до 5%, в Санкт-Петербурге – до 6%, говорится в сообщении пресс-службы Центризбиркома.

Оппозиция несколько лет настаивает на снижении или полной отмене фильтра. Об отказе от этого барьера в 2017 году президента Владимира Путина попросили думские фракции «Справедливой России», КПРФ и ЛДПР.

В феврале текущего года Памфилова сказала, что партии договорились о снижении планки с 10% до 5%, однако с реализацией реформы начались проблемы. По словам главы ЦИК, оппозиционные партии по непонятным причинам не вносят в Госдуму поправки по смягчению фильтра.

В начале апреля законопроект, снижающий вдвое верхний порог «муниципального фильтра», все же был внесен на рассмотрение в парламент депутатами от ЛДПР. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что действующий «муниципальный фильтр» с порогом от 5% до 10%, установленный в 2012 году, «в политической действительности позволяет беспрепятственно его преодолевать только одной политической силе» – партии «Единой России».

В сентябре выборы губернаторов пройдут в 16 регионах. В Курганской, Оренбургской и Волгоградской областях, а также в Башкирии муниципальный фильтр составляет 5%. В Забайкалье он установлен на уровне 8%. В Астраханской, Мурманской, Челябинской, Вологодской областях и Республике Алтай – 7%, в Калмыкии – 9%. На Сахалине и в Санкт-Петербурге порог максимальный – 10%.

Как сообщал «Новый День», процедура прохождения «муниципального фильтра» неоднократно вызывала громкие скандалы. В частности, на последних губернаторских выборах в Приморье, в которых победил Олег Кожемяко, этот барьер не позволил участвовать в кампании его главному оппоненту коммунисту Андрею Ищенко. Вместе с тем в ряде регионов «Единая Россия» регулярно помогает своим соперникам собирать подписи муниципальных депутатов, обеспечивая тем самым видимость конкуренции на выборах.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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