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Четверг, 25 февраля 2021, 16:25 мск

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Кремль отреагировал на идею досрочных выборов в Госдуму

В Кремле отреагировали на заявление лидера ЛДПР Владимира Жириновского о вероятности досрочных выборов в Госдуму в начале лета. По его мнению, этот период был бы самым благоприятным временем для избирательной кампании, поскольку ситуация с коронавирусом в стране будет лучше, чем осенью. «Это не наше предложение и не наша идея, но это возможно и сейчас», – сказал политик.

Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что ему «неизвестно о таких активных разговорах».

«Я слышал высказывание Владимира Вольфовича, но об активности разговоров мне ничего неизвестно, и в администрации таких разговоров не ведется», – сказал пресс-секретарь президента РФ (цитата по РИА «Новости»).

Выборы в Госдуму должны пройти в Единый день голосования – 19 сентября 2021 года.

Москва, Наталья Петрова

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