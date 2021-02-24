«Это не наша идея…» Жириновский заявил о вероятности досрочных выборов в Госдуму

Выборы в Госдуму могут пройти досрочно, самым благоприятным временем для кампании является начало лета. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По его мнению, в конце марта нижняя палата российского парламента может быть распущена.

«Еще в том году было предложение от «Единой России» провести их досрочно осенью 2020 года. То есть эта тема была в повестке дня, это не наше предложение и не наша идея, но это возможно и сейчас», – заявил политик в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Жириновского, Государственная дума может быть распущена в конце марта, а выборы в этом случае возможно провести в конце июня. «Четыре месяца по закону достаточно для подготовки к выборам. Я думаю, если такое решение вдруг будет принято, [оно] исходит из того, что обстановка в стране будет лучше в начале лета, чем осенью», – пояснил он. При этом лидер ЛДПР отметил, что выборы в Госдуму пройдут «в условиях карантина – это, конечно, не очень удобно».

Политик напомнил, что ЛДПР не имеет в Госдуме большинства, однако высказанная в прошлом году идея проведения досрочных выборов получила поддержку либерал-демократов. «Мы готовы к досрочным выборам», – заявил он.

Комментируя объединение партий «Справедливая Россия», «Патриоты России» и «За правду», Жириновский отметил, что не считает новую политическую структуру перспективной. «Если трех инвалидов собрать вместе, то один здоровый человек не получится. Если три полудохлые партии в одну партию загнать, тоже ничего хорошего не получится», – сказал он.

Москва, Алевтина Белова

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