ЦИК утвердил список регионов, где пройдет онлайн-голосование

Центральная избирательная комиссия России определилась с регионами, в которых пройдет дистанционное электронное голосования (ДЭГ) на выборах в сентябре 2021 года.

Согласно решению ЦИК, онлайн-голосование пройдет в семи регионах – Москве, Севастополе, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях. Надо отметить, что в Курской, Нижегородской и Ярославской областях в ходе предыдущих выборных кампаний уже применялась ДЭГ.

Telegram: Телеграм-канал ЦИК РФ

Всего на рассмотрении Центризбиркома находилось 10 заявок: помимо вышеперечисленных регионов, онлайн-голосование предлагали организовать Северная Осетия, Рязанская, Вологодская и Воронежская области. По Москве ранее был принят федеральный закон, согласно которому столице разрешили провести эксперимент по использованию ДЭГ в этом году на своей онлайн-платформе. В связи с этим ЦИК не рассматривал заявку Москвы. Добавим, что заявку подавал и Санкт-Петербург, но ее отклонили из-за того, что на предстоящих выборах в городе не будет применяться система «Мобильный избиратель».

Число регионов по участию в ДЭГ в итоге было решено ограничить, чтобы провести испытание системы с ограниченным числом избирателей. «Мы идем аккуратно и взвешенно. Нам бы хотелось испытать дистанционное электронное голосование в боевой обстановке, ограничившись 1-1,5 млн. избирателей. При этом ДЭГ будет применяться в том числе на муниципальных выборах – это сложнейшая процедура, которую раньше никто не проводил», – пояснил зампредседателя ЦИК Николай Булаев, чьи слова приводит телеграм-канал Центризбиркома.

В единый день голосования 19 сентября будут проходить выборы в Госдуму, а также региональные и муниципальные выборы. Избирателям предстоит выбрать глав девяти регионов и депутатов 39 региональных парламентов. В трех регионах губернаторов будут выбирать депутаты местных парламентов.

Москва, Наталья Петрова

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