Регионы для онлайн-голосования и мобильное приложение: в ЦИК подвели итоги тренировки ДЭГ

Центральная избирательная комиссия России отберет российские регионы для проведения дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах в сентябре 2021 года по итогам прошедшего первого тестового онлайн-голосования. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

Руководитель Центризбиркова напомнила, что сейчас на рассмотрении находятся 10 заявок региона на ДЭГ на выборах в Госдуму, которые пройдут 19 сентября. В их числе Москва, Нижегородская, Курская, Ярославская области, где онлайн-голосование уже проводилось в ходе предыдущих избирательных кампаний. Кроме того, по словам Памфиловой, заявления подавали Северная Осетия, Воронежская, Вологодская, Мурманская, Рязанская области и город Севастополь.

«Мы будем проводить отбор пяти-шести субъектов, помимо Москвы, это не обсуждается», – сказала Памфилова на заседании ЦИК. По ее словам, отбор будет осуществляться по итогам уже проведенной первой тренировки, до начала избирательной кампании.

Первое общероссийское тестовое онлайн-голосование проходило на сайтах vybory.gov.ru и mos.ru с 12 мая по 14 мая. В нем приняли участие более 1,2 млн граждан из всех регионов России. Всего было подано 2,5 млн заявлений.

Основной целью тренировки была проверка системы на прочность. «За время тестового голосования система обработала более 5 млн транзакций. После сборки ключей итоги голосования были подведены менее чем за 5 минут», – говорится в сообщении в телеграм-канале Центризбиркома РФ.

По оценке Памфиловой, и федеральная, и московская платформа ДЭГ успешно прошли испытание. «Шероховатости были, но сейчас мы только прокладываем этот цифровой путь, который, как мы надеемся, в ближайшее время станет магистральным для организации ДЭГ на всей территории страны», – отметила она.

По словам главы ЦИК, на стадии подачи заявлений на участие в тестировании было 137 тысяч отказов (менее 5%), и сейчас выясняются причины каждого отдельного сбоя. «Мы внимательно отслеживаем замечания и предложения от граждан, от СМИ, от экспертов, проводим внутренний аудит и уже получили много ценных предложений», – подчеркнула Памфилова.

Ранее руководитель Центризбиркома сообщала, что дистанционное электронное голосование на выборах в 2021 году пройдет в шести регионах страны, включая Москву.

По данным ЦИК, в России перед сентябрьскими выборами в Госдуму пройдет два тестирования системы электронного голосования. Первое намечено на май, второе – ближе к августу: оно пройдет именно в тех регионах, где будет разрешено организовать ДЭГ на выборах.

Добавим, что на выборах в Госдуму в 2021 году может быть использовано мобильное предложение для ДЭГ. Глава управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко заявил на заседании ЦИК, что сейчас в столице разрабатывается мобильное приложение для электронного голосования, которое находится на стадии тестирования. По его словам, «федеральные коллеги» тоже занимаются подобным приложением.

Чиновник допустил, что избиратели смогут воспользоваться мобильным приложением для голосования уже на предстоящих парламентских выборах. «Мы успеваем его (приложение – прим. ред.) сделать. Будем ЦИК предлагать попробовать его в ходе новых тестов и непосредственно на голосовании», – сказал Костырко.

Москва, Наталья Петрова

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