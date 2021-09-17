«Есть мелочи»: в СПЧ не получали острых сигналов о нарушениях на выборах

В мониторинговой рабочей группы по выборам Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) заявили, что к ним не поступали сигналы о серьезных нарушениях на выборах в первый день голосования. Об этом сообщил глава рабочей группы Александр Точенов.

По его словам, от коллег в регионах острых сигналов о нарушениях на выборах не получали. «У нас есть договоренность, если есть что-то острое, то сразу информация идет в общую группу», – сообщил Точенов (цитата по ТАСС), отметив, что серьезных сигналов нет, «есть мелочи».

Ранее в Общественной палате России заявили об отсутствии существенных нарушений в первый день голосования. Секретарь СП Лидия Михеева сообщила, что в палату поступило «более 40 сообщений о возможных нарушениях, по 11 информация пока не подтвердилась, по остальным случаям ведётся работа». «Значимых нарушений за эти часы не выявлено», – подчеркнула она.

Голосование на выборах всех уровней проходит три дня: 17,18 и 19 сентября.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 17.09.21

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