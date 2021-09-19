Явка на выборах в Госдуму по всей России превысила 35%

Явка на выборах в Госдуму по России к 10:00 мск воскресенья, в третий, основной день голосования, составила 35,69%. Об этом сообщила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.

По ее словам, максимальная явка зафиксирована в Туве – 67,27%, Кабардино-Балкарии – 69,18% и Чечне – 76,15%.

Аутсайдеры – Санкт-Петербург (20,69%), Ярославская (21,7%) и Владимирская (21,97%) области. Как отметила Памфилова, данные по Ярославской области пока не учитывают электронного голосования.

Напомним, что, согласно уточненным данным ЦИК, явка на выборах в Госдуму по итогам первых двух дней голосования составила 32,41%.

Добавим, что глава ЦИК также обратилась к региональным избиркомам с призывом не поддаваться давлению на выборах, в том числе со стороны власти.

«Не поддавайтесь давлению, с чьей бы стороны оно не происходило, в том числе и со стороны представителей власти того или иного уровня», – сказала Памфилова в информационном центре ЦИК. «Они-то останутся в стороне, а вы окажетесь, как я и говорила, в фокусе позора», – подчеркнула она.

В России сегодня финальный день голосования на выборах в Госдуму, в региональные и местные органы власти субъектов РФ. Голосование проходит с 17 по 19 сентября из-за эпидемиологической ситуации.

Трехдневные выборы уже завершились в самых восточных регионах страны – на Камчатке и Чукотке. Избирательные участки закрылись в 20:00 по местному времени. Сейчас идет подсчет голосов.

Москва, Наталья Петрова

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