Уголовные дела и отмена результатов голосования: Памфилова подвела итоги выборов в Госдуму

Глава Центризбиркома Элла Памфилова объявила выборы в Госдуму состоявшимися. По ее словам, по итогам подсчета 98,5% протоколов явка составила 51,68% – это выше, чем в прошлую кампанию 2016 года (47,88%).

Памфилова сообщила, что в нижнюю палату парламента проходят пять партий. «Можно предположить, что проходят не четыре, с какого-то девяностого года, парламентских партий, а пять парламентских партий… Это расширение политического разнообразия», – сказала она (цитата по ТАСС).

По ее словам, всего в Госдуме будут представители от восьми партий – пяти парламентских и трех непарламентских. Набравшая больше всего голосов «Единая Россия» обеспечила себе конституционное большинство, однако она немного ухудшила свой результат 2016 года, заявила Памфилова.

Председатель ЦИК также сообщила, что в 35 регионах на 107 избирательных участках недействительными признаны 25 830 избирательных бюллетеней. По ее оценке, в масштабах страны это «ничтожный результат».

Результаты голосования в связи с многочисленными нарушениями процедуры голосования отменены на трех избирательных участках в Крыму, Калмыкии и Санкт-Петербурге, отметила она.

Что касается Северной столицы, минимум на одном, а может на двух участках из-за допущенных нарушений могут быть возбуждены уголовные дела, указала Памфилова. А по 6-7 участкам имеются основания, чтобы выборы отменить, добавила она, передает «Интерфакс».

Памфилова также призвала избиркомы «решительно отменять» итоги выборов на тех участках, где выявлены нарушения. «Если вы этого не сделаете, и мы будем видеть, что вы поступили не так, как положено – будем мы отменять», – подчеркнула она.

При этом, как заявила Памфилова, нарушений на выборах стало значительно меньше, подчеркнув, что ни одно из них не останется без реакции ЦИК.

Председатель Центризбиркома добавила, что всего в выборах депутатов Госдумы приняли участие 491 тыс. 188 наблюдателей. «Это реальные данные. Это не те, кто заявлялся, а те, кто пришли на участки», – сказала она.

По итогам обработки 97% протоколов УИК, пятипроцентный барьер для прохождения в Думу преодолели пять партий – «Единая Россия» (49,47%), КПРФ (19,07%), ЛДПР (7,47%), «Справедливая Россия – за правду» (7,41%) и «Новые люди» (5,37%). Кандидаты от еще трех партий – «Родина», Партия Роста, «Гражданская платформа» – сумели выиграть в одномандатных округах. В ряде округов победили пятеро самовыдвиженцев.

Окончательные итоги голосования ЦИК, по словам Памфиловой, планирует подвести 24 сентября.

Выборы в Госдуму проходили три дня: с 17 по 19 сентября. В семи регионах – Москве, Севастополе, а также Мурманской, Курской, Нижегородской, Ярославской и Ростовской областях – использовалась система онлайн-голосования.

Москва, Наталья Петрова

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