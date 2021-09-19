«Организаторы этих безобразий должны быть наказаны»: глава ЦИК сделала заявление о выборах в Санкт-Петербурге

На выборах в восьми регионах РФ подтвердились 12 случаев вбросов избирательных бюллетеней. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова. По ее данным, сейчас идет проверка нескольких случаев выноса сейфов с бюллетенями с избирательных участков в Петербурге.

«Подтвердились 12 случаев вбросов бюллетеней в восьми субъектах РФ. Вот на всю страну, а не тот хайп, который идет по некоторым информационным потокам», – отметила Памфилова.

По ее словам, на 17:30 мск в 17 субъектах РФ признаны недействительными более 8,5 тысячи бюллетеней. «Всего на 54 избирательных участках недействительными признаны 8 539 избирательных бюллетеней. Цифры – не окончательные, так как на ряде участков ящики для голосования и сейф-пакеты с недействительными бюллетенями опечатаны, составлены акты, приняты соответствующие решения. Количество указанных бюллетеней будет известно при процедуре подсчета голосов», – пояснила она.

Также глава ЦИК обратила внимание на информацию о выносе сейфов с бюллетенями с избирательных участков в Петербурге. «На протяжении долгого времени мы пытались до этих выборов оздоровить ситуацию в городе Санкт-Петербурге, всю избирательную систему. Трижды ставили «неуд» работе городской избирательной комиссии. Почти два года после, скажем так, безобразных выборов 19-го года пытались делать все возможное, что в рамках нашей компетенции, чтобы и существенно обновить состав комиссий на всех уровнях. К сожалению, не получили ни понимания, ни поддержки ни со стороны исполнительной, ни со стороны законодательной власти», – констатировала она.

«Понимая и прогнозируя, и тем более выявляя на каждой стадии те или иные нарушения, мы поэтому и направили туда членов ЦИК, сотрудников аппарата и представителей федеральных правоохранительных органов, чтобы в этих условиях предупредить все, что возможно предупредить, что невозможно предупредить – выявить. В конце концов, все эти организаторы подобных безобразий когда-то должны быть привлечены к ответственности, наказаны, неотвратимость наказания должна наступить, чтобы неповадно было», – подчеркнула Памфилова.

Ранее глава ЦИК заявила о наличии «пятой колонны» в избиркоме Санкт-Петербурга и потребовала принять меры в отношении главы ТИК, где с участка вынесли сейф с бюллетенями.

Сегодня в России завершаются выборы в Госдуму, региональные и местные органы власти. В этом году из-за пандемии голосование проходит три дня – с 17 по 19 сентября.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 19.09.21

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