ЦИК подсчитала 100% протоколов на выборах в Госдуму

Центризбирком России обработал 100% итоговых протоколов голосования на выборах в Госдуму восьмого созыва. Согласно итогам окончательного подсчета, партия «Единая Россия» одержала победу по партийным спискам с результатом 49,82% голосов. Согласно предварительным расчетам, это дает единороссам порядка 120 депутатских мандатов. С учетом того, что ЕР выиграла еще в 198 одномандатных округах, партия власти сохранила конституционное большинство в парламенте (более 300 мандатов из 450).

Пятипроцентный барьер, необходимый для прохождения в Госдуму, также преодолели еще четыре партии – КПРФ с 18,93% голосов, ЛДПР – 7,55%, «Справедливая Россия – За правду» – 7,46% и новичок на думских выборах «Новые люди» – 5,32%. Таким образом, в Госдуму впервые за почти два десятилетия прошли пять партий.

Надо отметить, что больше четырех партий в Госдуму в последний раз проходили в 1999 году – в третьем созыве. Пятипроцентный порог тогда преодолели КПРФ, блоки «Единство» и «Отечество – Вся Россия», которые позднее объединились в партию «Единая Россия», а также «Союз правых сил», ЛДПР и «Яблоко». С 2003 года парламент был четырехпартийным – в Госдуму попадали ЕР, КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» (блок «Родина» – четвертый в 2003 году).

По одномандатным округам в Госдуму, помимо ЕР, проходят представители еще семи политических партий. Кандидаты от КПРФ одержали победы в девяти округах, от СПЗП – в восьми, от ЛДПР – в двух. От непарламентских партий – Партии Роста, «Родины» и «Гражданской платформы» – по одномандатным округам проходят в Думу по одному представителю. Это Оксана Дмитриева (Партия Роста), лидер партии «Родина» Алексей Журавлев и председатель политкомитета партии «Гражданская платформа» Рифат Шайхутдинов.

Также в Госдуму проходят пять самовыдвиженцев по одномандатным округам: координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Олег Леонов, телеведущий Анатолий Вассерман, актер Дмитрий Певцов – все трое в Москве, а также единороссы Владислав Резник (в Адыгее) и Леонид Бабашов (в Крыму).

Накануне председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что выборы в Госдуму состоялись, отметив, что по итогам подсчета 98,5% протоколов явка составила 51,68%.

Ожидается, что окончательные итоги выборов в нижнюю палату российского парламента будут подведены 24 сентября.

Голосование на выборах в Госдуму проходило три дня: с 17 по 19 сентября. Также в эти дни проходили прямые выборы глав девяти регионов, депутатов 39 региональных парламентов и членов муниципальных органов власти.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 20.09.21

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