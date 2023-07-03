Памфилова допустила перенос выборов в новых регионах из-за ухудшения обстановки

В случае ухудшения ситуации в новых российских регионах – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях – выборы там могут отложить. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в понедельник.

«Но поскольку ситуация действительно непростая, всё может быть. И если возникнут обстоятельства непредвиденной силы – в каком-то районе ситуация может резко ухудшиться, мы поймем, что там возникает серьезная опасность жизни и здоровью жителей, которые там находятся, – у нас есть право эти выборы в том или ином районе отложить», – сказала руководитель Центральной избирательной комиссии (цитата по сайту Кремля).

Памфилова подчеркнула, что ЦИК «непременно этим правом воспользуется, если на то будут серьезные основания».

При этом она отметила, что электронное голосование в новых регионах пока не планируется, так как это «технически очень сложно сейчас сделать».

Руководитель Центризбиркома также сообщила, что ЦИК создаст экстерриториальные участки, на которых жители новых регионов, если они находятся в других субъектах РФ, смогли проголосовать. «Зеркально также делаем экстерриториальные участки в самих этих четырех регионах, для того чтобы там могли проголосовать люди из других регионов России – строители, медики, военнослужащие – за своего губернатора, за заксобрание и так далее не выезжая», – добавила Памфилова.

Кроме того, она заявила, что в этом году в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) потенциально могут принять участие 21,5 млн избирателей из 25 регионов, включая Москву. «Те, у кого уже есть верифицированные записи [учетные данные на портале государственных услуг в этих регионах], – 21,5 миллиона человек», – сказала она.

Памфилова также сообщила, что цифровой аналог ГАС «Выборы» будет готов к президентской кампании в 2024 году. Она отметила, что преимуществом системы новой системы будет ее полная автономность от глобального интернета.

Напомним, в июне ЦИК назначил выборы в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях на Единый день голосования 10 сентября. Такое решение было принято после консультаций с Минобороны и ФСБ. Выборы во всех четырех субъектах РФ будут проходить в течение трех дней. По решению региональных избирком они будут организованы с использованием всех форм проведения голосования.

Напомним, в мае Госдума приняла в третьем чтении поправки в законодательство о возможности проведения выборов на территории, где введено военное положение. Во всех четырех новых регионах РФ военное положение было введено в октябре 2022 года.

Москва, Наталья Петрова

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