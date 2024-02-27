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Вторник, 27 февраля 2024, 09:54 мск

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В России предложили запретить голосовать на выборах пьяным

В России предложили запретить избирателям в состоянии алкогольного опьянения участвовать в выборах. С инициативой выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

В настоящее время в РФ не имеют права голосовать граждане, признанные судом недееспособными, а также те, кто отбывает наказание в местах лишения свободы по приговору суда. Ограничения не касаются людей, находящихся в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения, передает RT.

При этом нередки случаи, когда пьяные избиратели приходят на участки, а члены избирательных комиссий предпочитают не замечать «особое» состояние граждан. Третьи лица могут целенаправленно мотивировать определенную категорию избирателей спиртными напитками и пользоваться их состоянием для подкупа голосов. Кроме того, пьяный человек не всегда может отдавать отчет своим поступкам, а значит, фактически становится недееспособным.

«В этой связи в целях снижения возможности манипуляций с голосами, повышения прозрачности голосования и доверия к выборам прошу вас оценить возможность запрета голосования на избирательных участках людям, находящимся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения», – указал Орлов в письме на имя зампреда ЦИК России Николая Булаева.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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