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Среда, 19 февраля 2020, 12:24 мск

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Жуткая находка в Бельгии: археологи раскопали стены из человеческих черепов и костей (ФОТО)

Фото: twitter.com/esosiquetetengo

Археологи в ходе раскопок рядом с собором Святого Бавона в бельгийском Генте нашли стены, возведенные полностью из человеческих костей. Об этом сообщает издание The Brussels Times.

Стены выложены в основном из бедер и голеней взрослых людей, а пространство между ними заполнено черепами, многие из них разбиты.

По мнению историка Яниека де Гризе, останки датируются второй половиной XV века, а само строительство осуществлялось в XVII-XVIII веках. Для определения более точной даты необходимо провести много исследований, отметил он.

Ученый полагает, что «костяные» стены могли быть построены во время расчистки кладбища, чтобы освободить место для новых могил. По словам Гризе, при такой расчистке останки нельзя было просто выбросить, поскольку люди верили в воскресение мертвых, а кости считались самой важной частью тела. Поэтому скелетированные останки помещались в специальные места для их хранения – оссуарии.

Исследователь также отметил, что это первая подобная находка в Бельгии. Он добавил, что «костяная» стена в Генте не станет туристической достопримечательностью. Уникальный объект разберут после проведения археологических исследований.

Гент, Ольга Панфилова

Гент. Другие новости 18.02.20

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