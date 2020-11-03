Схвачен подозреваемый в причастности к теракту в Вене, число жертв атаки растет

Число погибших в результате теракта в Вене увеличилось до пяти человек. Об этом сообщает газета Heute. По ее сведениям, еще одна жертва – 21-летний молодой человек, он был убит в «Бермудском треугольнике» Вены, где находятся синагога и главное здание еврейской общины. Четыре пули, выпущенные террористом, попали парню прямо в грудь. Ранее австрийские власти сообщили о четырех погибших мирных жителях Вены.

Местные СМИ также сообщили о задержании подозреваемого в причастности к террористической атаке в Вене. По данным издания Kronen Zeitung, спецоперация прошла около 10 часов утра по местному времени в городе Линце, который находится в двух часах езды от австрийской столицы.

Бойцы спецподразделения «Кобра» и Управления по защите Конституции ворвались в одну из квартир, в которой, по словам очевидцев, задержали мужчину. Следователи также забрали «одну или двух женщин», которые проходят по делу в качестве свидетелей.

Как пишет газета, арестованный в Линце мужчина – «известный исламист». Его задержали без применения оружия, подозреваемый сильно удивился появлению силовиков в своей квартире.

Стоит отметить, что полиция пока не подтвердила задержание подозреваемого по делу о теракте в Вене, однако данную информацию косвенно подтвердил вице-мэр Линца Маркус Хайн. «Этот арест показывает, что Линц также не защищен от угрозы исламистского терроризма», – сказал Хайн, чьи слова приводит изданиеKurier. Чиновник потребовал немедленной депортации из страны сторонников терроризма.

Позже в полиции Верхней Австрии заявили, что пока не будут разглашать подробности ареста в Линце. Глава МВД Австрии Карл Нехаммер, в свою очередь, сообщил, что полиция после террористической атаки в Вене провела 16 обысков, задержаны 14 человек.

Напомним, вечером 2 ноября несколько злоумышленников открыли стрельбу на улице в шести точках в центре Вены. Помимо убитых, пострадали 17 человек, шестеро из них находятся в крайне тяжелом состоянии. Один из террористов был застрелен полицейскими. Им оказался 20-летний выходец из семьи македонских албанцев. Он родился в Bене и вырос в Австрии. Албанец был известен австрийским службам по борьбе с терроризмом, так как фигурировал в списке из 90 исламистов, намеревавшихся уехать в Сирию воевать за ИГ (террористическую организацию, запрещенную в РФ). Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал произошедшее отвратительной террористической атакой, отметив, что полиция будет решительно действовать против исполнителей теракта. В стране объявлен трехдневный траур по жертвам атаки террористов.

Вена, Наталья Петрова

Вена. Другие новости 03.11.20

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