Канцлер Австрии призвал Европу отказаться от ложной толерантности

После теракта в Вене канцлер Австрии Себастьян Курц ожидает от всех стран Европы, что они осознают опасность радикального исламизма и откажутся от ложно понимаемой толерантности, пишет Die Welt.

Он особо подчеркнул, бороться решительно и сплочённо надо не только с терроризмом, но и со стоящей за ним радикальной идеологией. По мнению Курца, теракт в центре Вены показал, насколько реальна и близка террористическая угроза для свободы западного общества и европейский ценностей.

Вена, Иван Гридин

Вена. Другие новости 05.11.20

Греция закрывается на новый локдаун. / Косовский «президент» ушел в отставку: предстанет перед судом в Гааге за военные преступления. / Одиозному сербскому оппозиционеру предъявлено новое обвинение. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»