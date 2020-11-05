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Четверг, 5 ноября 2020, 16:01 мск

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Канцлер Австрии призвал Европу отказаться от ложной толерантности

Фото: kurier.at

После теракта в Вене канцлер Австрии Себастьян Курц ожидает от всех стран Европы, что они осознают опасность радикального исламизма и откажутся от ложно понимаемой толерантности, пишет Die Welt.

Он особо подчеркнул, бороться решительно и сплочённо надо не только с терроризмом, но и со стоящей за ним радикальной идеологией. По мнению Курца, теракт в центре Вены показал, насколько реальна и близка террористическая угроза для свободы западного общества и европейский ценностей.

Вена, Иван Гридин

Вена. Другие новости 05.11.20

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