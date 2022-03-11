Премьер Венгрии: санкции ЕС не затронут нефтегазовый сектор России

Евросоюз не будет вводить санкции в отношении российских нефти и газа из-за военной спецоперации на Украине. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по итогам первого дня саммита глав стран ЕС в Версале.

«Мы решили самый важный вопрос в нашу пользу: не будет санкций, касающихся нефтегазового сектора, то есть энергоснабжение Венгрии будет обеспечено и в предстоящем периоде», – сказал Орбан, сообщает издание hirado.hu.

Напомним, в заявлении главы государств по итогам первого дня неформального саммита Евросоюза в Версале пообещали ввести новые санкции против России.

Ранее США ввели эмбарго на импорт нефти и газа из России. Евросоюз пока не вводил рестрикций в этом секторе, но заявил о намерении сократить зависимость от российских энергоносителей.

Будапешт, Наталья Петрова

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