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Пятница, 11 марта 2022, 12:28 мск

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Премьер Венгрии: санкции ЕС не затронут нефтегазовый сектор России

Евросоюз не будет вводить санкции в отношении российских нефти и газа из-за военной спецоперации на Украине. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по итогам первого дня саммита глав стран ЕС в Версале.

«Мы решили самый важный вопрос в нашу пользу: не будет санкций, касающихся нефтегазового сектора, то есть энергоснабжение Венгрии будет обеспечено и в предстоящем периоде», – сказал Орбан, сообщает издание hirado.hu.

Напомним, в заявлении главы государств по итогам первого дня неформального саммита Евросоюза в Версале пообещали ввести новые санкции против России.

Ранее США ввели эмбарго на импорт нефти и газа из России. Евросоюз пока не вводил рестрикций в этом секторе, но заявил о намерении сократить зависимость от российских энергоносителей.

Будапешт, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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