Запад готовится усилить санкции против России. Возможны «худшие сценарии» – МИД РФ

Россия, вероятно, еще не дошла до худших сценариев в вопросе санкционного давления со стороны Запада. Такое мнение высказал замглавы МИД РФ Александр Панкин на фоне заявлений о подготовке ЕС и странами «Большой семерки» нового пакета антироссийских рестрикций в ответ на спецоперацию Минобороны РФ по защите республик Донбасса.

«Мы всегда говорили, что готовы к любым сценариям, в том числе самым худшим в экономическом и финансовом плане. Возможно, мы еще не дошли до самых худших сценариев», – заявил дипломат в интервью газете «Известия». Однако, он не исключил, что западные страны могут откатить назад, понимая, что вводя масштабных антироссийские рестрикции сильно вредят самим себе. «Нашим партнерам свойственно грозить предпринимать крупные шаги, а потом немного откатывать, понимая, что они не просто стреляют себе в ногу, а может, куда-то и повыше, – рассуждает Панков. – И это, может быть, если не убийство, то по крайней мере очень тяжелое ранение с учетом и состояния экономики, и политических факторов – желания удержаться у власти, чтоб не рухнула система, ведь у всех выборы служат ориентиром выживаемости».

По мнению замглавы МИД, цель санкций – удушение России и всего ее народа, чтобы снизить российское участие в мировой экономике и ослабить ее обороноспособность.

«Стоит абсолютно четкая цель – удушение страны, причем не только ее элиты и отдельных личностей, вносимых в списки, а удушение народа. Какие цели у этой задачи? Ну, конечно, минимизировать наше участие в мировой экономике, нанести существенный ущерб нашей обороноспособности за счет экономических факторов. И ударить по населению, а уж с какой целью – вызвать его протестные настроения или иные действия», – сказал Панков.

Дипломат полагает, что возникающие из-за санкций трудности «будут создавать волны» и для российских партнеров. «Конечно, санкции против России не просто рикошетом, а, наверное, кувалдой ударяют и по нашим союзникам, ближайшим экономическим и торговым партнерам на евразийском пространстве», – отметил он. Вместе с тем Панкин заявил, что, несмотря на все трудности, Россия сможет выстоять. «То, что нам будет тяжело, это понятно. То, что мы готовы выстоять, это тоже понятно. С одной стороны, без паники, с другой стороны, без какого-то шапкозакидательства или без показного безразличия и самоуспокоения», – заявил дипломат.

«Мы выдержим, будет тяжело, придется изменить образ жизни, какие-то бытовые привычки», – уверен Панков. При этом он заявил, что ему трудно прогнозировать, выдержит ли мировая экономика и население стран санкционный гнет «в силу политических мер» в отношении России. Одно «мы знаем, что публика в западных странах более чувствительна к одному, двум, трем процентам ухудшения условий жизни, чем мы, прошедшие через многое», – отметил замглавы МИД РФ.

Накануне глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз достиг предела своих возможностей в финансовых санкциях против России в ответ на военную операцию Минобороны РФ на Украине.

Однако позже в ЕС заявили о планах усилить санкционное давление на Россию. Об этом говорится в опубликованном заявлении глав государств по итогам первого дня неформального саммита Евросоюза в Версале. «Мы полны решимости еще больше усилить наше давление на Россию и Белоруссию. Мы ввели серьезные санкции и по-прежнему готовы быстро ввести новые ограничения», – сказано в заявлении.

Новые ограничительные меры в отношении России также готовят страны G7. Об этом заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс. Это делается, что еще больше ослабить российскую экономику, пояснила она. «Нам совершенно ясно, что кран нужно затянуть потуже», – заявила Трасс после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном, на которой обсуждались новые санкции против РФ (цитата по «Интерфаксу»).

Москва, Наталья Петрова

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