Выживший при крушении в Приамурье самолета пилот отказался от помощи врачей

После крушения пассажирского самолета Ан-2 в Амурсок области, при котором погиб пилот, возбуждено уголовное дело, сообщил руководитель следственного отдела Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР Андрей Самарин.

Уголовное дело возбудили по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена» (ч.2 ст.263 УК РФ)», – уточнил он. Специалисты устанавливают обстоятельства и причины случившегося, добавил Самарин.

Ан-2 потерпел крушение в аэропорту поселка Экимчан в Амурской области в ночь на 7 ноября. Пилот выявил неисправность сразу после взлета, после чего принял решение совершить посадку, однако не дотянул до взлетно-посадочной полосы. Самолет потерпел крушение и загорелся. На борту находились два пилота, один из которых погиб. Второго пилота спасателям удалось вызволить из-под горящих обломков, от госпитализации он отказался, передает РБК.

«Мужчина 1960 года рождения отказался от госпитализации, состояние у него удовлетворительное, ссадины, ушибы, состояние стресса», – рассказала РИА «Новости» главный врач центральной районной больницы поселка Экимчан Светлана Шульга. По ее словам, мужчина даже не дал себя осмотреть хирургу. Возможной причиной крушения могли стать неполадки в двигателе. Самолет перевозил продукты, упал за границей поселка, примерно в 300 м на пустыре.

Благовещенск, Иван Гридин

Благовещенск. Другие новости 05.11.17

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