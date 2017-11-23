Разбившийся под Хабаровском L-410 погубил двигатель / МАК расшифровал «черные ящики» самолета

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) расшифровал «черные ящики» разбившегося в Хабаровском крае самолета L-410, в результате крушения которого погибли 6 человек.

Согласно результатам предварительного анализа информации, перед падением у самолета возникла проблема с правым двигателем.

«В процессе захода на посадку на посадочную площадку Нелькан, на высоте 150 метров, на борту воздушного судна возникла нештатная ситуация, связанная с работой правой силовой установки, – говорится в сообщении МАК. – В дальнейшем, произошло торможение самолета, энергичное кренение вправо (бортовым самописцем зафиксированы значения крена более 180 градусов) и столкновение с землей». В ведомстве отметили, что все попытки экипажа ликвидировать крен оказались безуспешными, указав, что левый двигатель работал в штатном режиме.

Специалисты МАК совместно с представителем Чехии и специалистами компаний разработчиков самолета (Aircraft Industries) и двигателей продолжает работу по установлению всех обстоятельств катастрофы.

Самолет «Хабаровских авиалиний» L-410 потерпел крушение 15 ноября при заходе на посадку в аэропорту поселка Нелькан. Воздушное судно упало в лес на расстоянии 1200 м от торца взлетно-посадночной полосы аэрогавани. Самолет полностью разрушился. В результате катастрофы погибли 6 человек: два пилота и четыре пассажира. Выжила только маленькая девочка, её доставили в больницу с переломом ноги и травмой головы. По факту катастрофой было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности полетов, повлекшее смерть двух или более лиц). Следствие отрабатывает две версии: ошибка пилота либо технические неисправности. Известно, что погода в момент авиакатастрофы была благоприятной.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 23.11.17

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