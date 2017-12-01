Бывший первый вице-губернатор Приморья отправлен под арест: ему вменяют 18 млн рублей взятки

Ленинский суд Владивостока санкционировал арест бывшего первого вице-губернатора Приморского края Василия Усольцева. Он пробудет под стражей как минимум два месяца – до 28 января 2018 года, сообщила старший помощник руководителя регионального управления СКР по Приморью Аврора Римская. Бывший чиновник является фигурантом уголовного дела, подробности которого следствие пока не раскрывает. В СК лишь сообщили, что Усольцев проходит в деле подозреваемым.

По данным местных СМИ, в отношении Усольцева возбуждено уголовное дело по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Он подозревается в получении нескольких взяток на общую сумму не менее 18 млн рублей за покровительство коммерческих структур. Подозреваемый заявил в суде журналистам, что не признает себя виновным.

Усольцев, проработавший на своем посту более трех лет, ушел в отставку по собственному желанию в начале ноября. Он курировал в администрации региона вопросы транспорта и дорожного хозяйства, промышленности, лицензирования и торговли, гражданской защиты. Ранее в зону его ответственности долгое время входили также вопросы экономики и развития предпринимательства, земельных и имущественных отношений.

Владивосток, служба информации РИА «Новый День»

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