В Хабаровском крае из загоревшегося при падении вертолета спаслись двое

В Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края совершил жесткую посадку вертолет. По данному факту организована процессуальная проверка, сообщили в пресс-службе Дальневосточного СУ на транспорте СКР.

Следователи установили, что вечером 20 мая вертолет «Газель», не долетев три километра до реки Уда в Тугуро-Чумиканском районе, совершил жёсткую посадку, вследствие которой возник пожар. Вертолёт сгорел полностью. На борту находились три человека. Они направлялись в сторону охотничьего домика, который расположен в одном километре от места авиапроисшествия. У одного из мужчин по пути к зимовью, вероятно, случился сердечный приступ, в результате чего он скончался. Двое остались живы.

Собственником вертолёта является индивидуальный предприниматель из Амурской области. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. На место ЧП в ближайшее время собирается выехать следственная группа, по результатам проверки будет принято законное решение о возбуждении дела по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта» (ч. 1 ст. 263 УК РФ) или отказе в таковом.

Выживших доставили в поселок городского типа Экимчан Амурской области, рассказал глава администрации поселка Владимир Романов. «В Селемджинскую районную больницу доставлены три человека (двое из разбившегося вертолета, еще одного забрали с зимовья). Доставили вертолетом тело умершего. Доставили всех в Экимчан, так как это ближе всего от места аварии», – приводит РИА «Новости» слова Романова. Чиновник не сообщил о характере травм пострадавших.

По данным «АмурМедиа», человек, у которого отказало сердце – генерал-майор ФСБ в отставке. А по словам начальника отдела по безопасности, ГО и ЧС, мобилизационной подготовке администрации Тугуро-Чумиканского района Олега Волгина, о вчерашнем инциденте чиновники узнали лишь ночью, так как летевшие в район гости из Амурской области не предупредили заранее, как полагается, о своем приезде.

Хабаровск, Иван Гридин

Хабаровск. Другие новости 19.05.18

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