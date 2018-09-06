Китаец незаконно пересек российскую границу ради редких грибов

В Приморье пограничники задержали гражданина КНР, когда он собирал в лесу редкие грибы. Иностранец признался, что намеренно пересек границу ради ценных мацутакэ.

По данным краевого пограничного управления ФСБ, китаец собирал грибы на российской территории под Уссурийском, передает РИА «Новости». Причем грибы исключительно одного вида – так называемый сосновый гриб, или мацутакэ.

Этот гриб очень редкий и занесен в Красную книгу Приморья. Растет он лишь в нескольких местах региона. В Азии мацутакэ используют не только в пищу, но и применяют в традиционной медицине.

Нарушитель успел набрать около 5 кг ценного гриба. По его словам, он хотел оставить часть добычи себе, а часть выгодно продать.

Владивосток, Служба информации РИА «Новый День»

Владивосток. Другие новости 05.09.18

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