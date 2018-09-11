Госкомиссия в 1,6 раза подняла оценку запасов сахалинского месторождения нефти

Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых утвердила запасы углеводородов месторождения «Нептун» на континентальном шельфе в Охотском море. Об этом заявил глава «Газпром нефти» Александр Дюков. «Они составили 415,8 млн тонн нефти по категориям С1+С2, что в 1,6 раза превышает первоначальную оценку», – рассказал нефтяной «генерал».

Месторождение «Нептун» – крупнейшее открытие «Газпром нефти» в 2017 году. Владельцем лицензии на Аяшский лицензионный участок является компания «Газпром нефть Шельф». Строительство скважины осуществляла компания «Газпромнефть-Сахалин», а сопровождение строительства – научно-технический центр «Газпром нефти». В итоге на основании полученных результатов была создана геологическая модель и проведен подсчет запасов.

Сегодня «Газпромнефть-Сахалин» ведет строительство второй скважины на Аяшском участке. «Месторождение «Нептун» по объему запасов стало одним из крупнейших активов «Газпром нефти». Дальний Восток будет новым стратегически важным регионом нашей деятельности на многие годы вперед, что позволит компании более активно работать на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона. При этом «Газпром нефть» продолжает геологоразведочные работы на лицензионном участке шельфа Сахалина, наши запасы в этом регионе еще могут быть увеличены», – особо подчеркнул Дюков.

Месторождение «Нептун» расположено в 55 км северо-восточнее острова Сахалин, глубина моря над месторождением составляет 60-70 метров, отмечает «Интерфакс».

Южно-Сахалинск, Иван Гридин

Южно-Сахалинск. Другие новости 10.09.18

«Эффект отложенных решений»: региональные власти остались один на один с недовольным народом. / Бензиновая неизбежность: в России продолжается рост цен на автомобильное топливо. / Жители России растеряны: разочарование Путиным будет расти. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»