На Камчатке возбуждено уголовное дело в отношении депутата краевого заксобрания от КПРФ, одновременно являющегося гендиректором ООО «Елизовский карьер» Валерия Быкова. Как сообщили в пресс-службе СКР, его подозревают в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ).

Камчатский депутат попался на многомиллионной взятке

По версии следствия, в октябре и ноябре 2018 года Быков вместе со своим 40-летним знакомым, являющимся председателем правления НО «Родовая община коренных малочисленных народов Севера «Касатка», путем вымогательства, находясь в ЗАТО город Вилючинск и Петропавловске-Камчатском, получили от гендиректора недродобывающего предприятия взятку в виде 1,7 млн рублей, являющихся первой частью взятки в сумме 9 млн рублей, а также доли в уставном капитале предприятия в размере 25%, эквивалентную 10 млн рублей. За это он обещал не допустить проведения проверок в отношении недропользователя, а также оказывать общее покровительство компании.

40-летний подозреваемый выполнял роль посредника. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере» (ч.4 ст.291.1 УК РФ). Злоумышленники задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу. В квартире депутата состоялся обыск, в ходе которого изъята крупная сумма денег в рублях и иностранной валюте.

У следствия есть основания полагать, что от противоправных действий депутата могли пострадать жители Камчатского края. В связи с этим следователи просят граждан, пострадавших от действий депутата-предпринимателя и председателя указанной родовой общины обращаться к следователю по телефонам 8 (4152) 22-28-66 или 89247923641.

Петропавловск-Камчатский, Иван Гридин

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 07.11.18

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